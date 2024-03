Παράξενα

Γαλλία: “Επέστρεψαν” οι ιστορικοί αγώνες σερβιτόρων στο Παρίσι (βίντεο)

Στους αγώνες οι οποίοι είχαν διεξαχθεί για τελευταία φορά το 2011, πήραν μέρος εκατοντάδες σερβιτόροι από την γαλλική πρωτεύουσα.

Αναβίωσαν οι ιστορικοί αγώνες σερβιτόρων στο Παρίσι, μετά από 13 χρόνια διακοπής.

Εκατοντάδες σερβιτόροι από όλα τα καφέ της γαλλικής πρωτεύουσας, συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της πόλης την Κυριακή 24 Μαρτίου, και κρατώντας δίσκους στα χέρια τους, έτρεξαν μία διαδρομή δύο χιλιομέτρων.

Στους δίσκους οι σερβιτόροι είχαν ένα κρουασάν, έναν φλιτζάνι καφέ και ένα ποτήρι καφέ.

Οι κανόνες του αγώνα είναι λίγοι και απλοί. Οι σερβιτόροι δεν επιτρέπεται να τρέξουν, δεν επιτρέπεται να χύσουν το νερό και είναι υποχρεωμένοι να κρατάνε τον δίσκο με το ένα τους χέρι.

Η ιστορία του αγώνα

Ο πρώτος αγώνας σερβιτόρων, έλαβε χώρα το 1914. Το 2011 ήταν η τελευταία φορά που διεξήχθη, αφού τις επόμενες χρονιές οι διοργανωτές του δεν κατάφεραν να βρουν χορηγούς.

Οι αγώνες κατάφεραν να διεξαχθούν φέτος, μετά την βοήθειια από τον δήμο του Παρισίου. Οι νικητές του αγώναν έλαβαν εισιτήρια για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν το 2024 στην πόλη.

