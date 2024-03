Πολιτική

25η Μαρτίου: Η “Αρένα” στην Μοίρα των Rafale (βίντεο)

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες από την εκπαίδευση των πιλότων των μαχητικών αεροσκαφών.

Την πρόθεση της κυβέρνησης να βάλει πωλητήριο σε παλαιότερους τύπους αεροσκαφών ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στον ANT1 και στην εκπομπή «Αρένα», την παραμονή της 25ης Μαρτίου.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και σε μικρές καθυστερήσεις στην αναβάθμιση των F-16, λέγοντας χαρακτηριστικά «Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις, θα καλύψουμε τον χρόνο. Πρέπει μέχρι το πολύ το 2027 να έχουμε φτιάξει έναν ικανό στόλο από αεροσκάφη F- 16 Viper. Αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ πιο βαθιά πράγματα, καταρχάς πρέπει να ομογενοποιήσουμε τους τύπους των αεροσκαφών μας, έχουμε «ένα κάρο» τύπους αεροπλάνων, έχουμε F-4, έχουμε Mirage 2000-5, έχουμε F-16 Block 30, έχουμε F-16 Block 50, έχουμε F16 Block 52, έχουμε F- 16 Viper, έχουμε Rafale. Δε γίνεται έτσι».

Ερωτηθείς αν πρέπει να αποσυρθούν κάποιοι τύποι μαχητικών αεροσκαφών είπε : «Ή να πωληθούν. Τα F-4 πρέπει να αποσυρθούν, και αν μπορέσουν να πωληθούν. Τα Mirage 2000-5 είναι ένα εξαιρετικά ικανό αεροπλάνο, πρέπει να πωληθεί. Τα F-16 Block 30 πρέπει να πωληθούν. Για όλα τα υπόλοιπα αεροπλάνα, πρέπει να τα φτάσουμε τα F-16 σε επίπεδο Viper, πρέπει να ενισχύσουμε τον στόλο των Rafale, έχουμε 24 θα ήταν καλό να τα φτάσουμε σε 30 και βεβαίως να πάρουμε F-35, αλλά ποια F-35; Τα F-35 τέταρτης γενιάς».

Αναφερόμενος στο πιθανό χρονοδιάγραμμα πώλησης σημείωσε ότι «το μέχρι πότε εξαρτάται από την εύρεση αγοραστή. Αλλά υπάρχουν F-16, τα παλιά F-16 Block 30, τα οποία είναι εξαιρετικά καλά αεροπλάνα, τα Mirage 2000-5 επίσης εξαιρετικά καλά αεροπλάνα, όσο διατηρούν μια σημαντική αξία πρέπει να πωληθούν. Δε λέω ότι θα βρούμε τα χρήματα που κόστιζαν αυτά τα αεροπλάνα, έχει υποβαθμιστεί η αξία τους, αλλά παραμένουν ικανά αεροπλάνα και πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες να τα πουλήσουμε».

Η κάμερα της «Αρένας» βρέθηκε στην Μοίρα των Rafale στην Τανάγρα, καταγράφοντας εντυπωσιακές εικόνες από τις ασκήσεις και την ετοιμότητα των πιλότων.

Ο Θανάσης Μπουκουβάλας, Αντισμήναρχος - Αξιωματικός Επιχειρήσεων της 332 Μοίρας εξήγησε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας πιλότος και ανέλυσε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τύπου μαχητικού αεροπλάνου.

