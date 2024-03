Πολιτική

25η Μαρτίου - “Αρένα”: Ασκήσεις με την Ομάδα Ειδικού Πολέμου (βίντεο)

Συγκλονιστικές εικόνες από το πεδίο βολής και από πτώση αλεξιπτωτιστών της επίλεκτης ομάδας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1.

H «ΑΡΕΝΑ» με την Μαρία Αναστασοπούλου την παραμονή της 25ης Μαρτίου παρουσίασε ένα οδοιπορικό από την Επανάσταση του 1821 στην αμυντική θωράκιση της σημερινής Ελλάδας, από τους ήρωες της Εθνικής Παλιγγενεσίας στους συγχρόνους υπερασπιστές της πατρίδας.

Στην εκπομπή μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για τα νέα αποκτήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, τις προκλήσεις και τις απειλές, καθώς και για τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να βάλει πωλητήριο σε παλαιότερους τύπους αεροσκαφών.

Η «Αρένα» επισκέφθηκε την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα, όπου βρίσκονται τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale και συμμετείχε σε ασκήσεις με τους πιλότους.

Η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε και αποκλειστικές εικόνες από την εκπαίδευση της Ομάδας Ειδικού Πολέμου, με ασκήσεις στο Πεδίο Βολής που προσομοιάζουν με πραγματικό πόλεμο, καθώς και με πτώση αλεξιπτωτιστών.





Επιπλέον, η εκπομπή παρουσίασε ένα οδοιπορικό στον Μοριά, στην Μονή της Αγίας Λαύρας, όπου φυλάσσεται και το λάβαρο της Επανάστασης, στο σπίτι του Κολοκοτρώνη και στο Κρυφό Σχολειό στη Δημητσάνα.

Ακόμη, ένα οδοιπορικό στις Σπέτσες, όπου εκτυλίχθηκε η θρυλική Αρμάτα που συνέβαλε καθοριστικά στην έκβαση του Αγώνα, στο Αρχοντικό του Χατζηγιάννη – Μέξη, αλλά και στο σπίτι της θρυλικής Μπουμπουλίνας.

