Κοινωνία

25η Μαρτίου - Τέμπη: Διαμαρτυρία συγγενών θυμάτων στις παρελάσεις σε Τρίκαλα και Λάρισα (εικόνες)

Ποια βουλευτής της ΝΔ ήταν απούσα από τους εορτασμούς, σεβόμενη το σχετικό αίτημα των γονέων των θυμάτων.

Το “παρών” για το δικό τους αίτημα δικαιοσύνης και τιμής της μνήμης των παιδιών τους έδωσαν στις φετινές παρελάσεις, γονείς θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η οικογένεια Πλακιά από την Καλαμπάκα, των δίδυμων κοριτσιών και της ξαδέρφης τους που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, άφησε 57 τριαντάφυλλα στην εξέδρα των επισήμων ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

Η οικογένεια των νεαρών κοριτσιών (της Χρύσας, της Θώμης και της Αναστασίας) πλησίασε στην εξέδρα των επισήμων στα Τρίκαλα και άφησε τα λουλούδια.

Απούσα ήταν η βουλευτής της ΝΔ Κατερίνα Παπκώστα, μετά από αίτημα της οικογένειας να απουσιάσει από τους εορτασμούς.

Στο σημείο επικράτησε ένταση όταν, αφενός οι μαθητές αρνήθηκαν να στρέψουν το πρόσωπο προς τους επισήμους σύμφωνα με τη διαταγή την οποία είχαν λάβει, και η οικογένεια Πλακιά τους χειροκρότησε, και αφετέρου εποχούμενα στελέχη της Σχολής Μονίμων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς και του Πυροσβεστικού Σώματος έστρεψαν κανονικά τα πρόσωπα και κόρναραν τα οχήματά τους, με αποτέλεσμα η οικογένεια να τους αποδοκιμάσει.

Η αστυνομία απομάκρυνε τους γονείς και οι ίδιοι εξήγησαν αργότερα πως “Το μοιραίο βράδυ άφησαν τα παιδιά μας να καούν και έρχονται εδώ και κορνάρουν”.

Πηγή: thessaliatv.gr

Η μητέρα της Κλαούντια παρούσα στη Λάρισα

Και στη Λάρισα κατά τη διάρκεια της επίσημης στρατιωτικής και μαθητικής παρέλασης, ρίγη συγκίνησης προκάλεσε η οικογένεια της αδικοχαμένης στην πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών Κλαούντιας Λάτα.

Όπως μετέδωσε η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης tinealarissa.gr , η οικογένεια της 21χρονης κοπέλας, φορώντας μαύρη μπλούζα με το σύνθημα: «Δεν ξεχνώ. 57 ψυχές ζητούν δικαίωση», κρατώντας μια λευκή ανθοδέσμη και χαρτιά με τη λέξη «Δικαιοσύνη» και έχοντας τα πρόσωπα σκυθρωπά, έδωσε το «παρών» στη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου απέναντι από την εξέδρα των επισήμων.

