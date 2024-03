Οικονομία

Μητσοτάκης: Η ομιλία του στο Economic Club of Canada (live)

Ποια θέματα θα διαπραγματευτεί στη συζήτησή του με επιφανείς καναδούς επιχειρηματίες ως καλεσμένος τους.

Σε απευθείας σύνδεση μεταδίδουν τα προφίλ του Μεγάρου Μαξίμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον γνωστό επιχειρηματία Nik Nanos στο πλαίσιο εκδήλωσης του καναδικού επιχειρηματικού οργανισμού «Economic Club of Canada» στο Μόντρεαλ. Στη συνέχεια, θα παρατεθεί γεύμα του οργανισμού προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού.

