Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 26 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε χρόνια πολλά.

-

Σήμερα, 26 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται:

Η Σύναξις του αρχαγγέλου Γαβριήλ και απόδοσις της Εορτής. Των εν Γοτθία Ιερομαρτύρων Βαθούση και Ουίρκα και των δύο αυτού υιών και τριών θυγατέρων και των συν αυτοίς 14 ανδρών: Αβίππα, Αγγία, Αγιά, Αρπύλα οσίου, Ηγάθρακος, Ησκόη, Θέρθα, Ρύακος, Ρυία, Σέιμβλα, Σίλα, Σιγητζά, Σουηρίλλα, Φίλγα καί 7 γυναικών: Αλλάς, Αννης Αννιμαΐδος, Βάρις, Μαμίκα, Μωίκα, Ουίρκα. Μαρτύρων Κοδράτου, Θεοδοσίου, Μανουήλ καί ετέρων Τεσσαράκοντα των εν τη Ανατολή.

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Πούλιος, Σύλα, Σύλια, Σύλη, Σύλας, Σύλλας, Σύλος Η ανατολή του Ηλίου είναι στις 06:18, η δύση στις 18:42 και η Σελήνη είναι 15.8 ημερών

Πηγή: ecclesia.gr

