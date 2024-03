Πολιτική

Τέμπη - Πρόταση δυσπιστίας: “Ετοιμοπόλεμες” κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Υποβάλλεται σήμερα η πρόταση από την αντιπολίτευση. Ποιοι τη στηρίζουν και ποια η διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Σήμερα Τρίτη 26.03 αναμένεται να υποβληθεί στη Βουλή η Πρόταση Δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με θέμα τις κατηγορίες περί συγκάλυψης για το δυστύχημα των Τεμπών, και κυβέρνηση και αντιπολίτευση φαίνονται “ακονίζουν τα ξίφη τους”. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Βήμα» σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες του σταθμάρχη Λάρισας τη βραδιά του δυστυχήματος παραποιήθηκαν πριν δοθούν στη δημοσιότητα, προκάλεσε ισχυρή πολιτική κρίση.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία συζήτησης Πρότασης Δυσπιστίας, απαιτείται από το νόμο η στήριξη της υποβολής της από τουλάχιστον 50 βουλευτές, προϋπόθεση η οποία ούτως ή άλλως πληρούται διότι την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να στηρίξουν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Νέα Αριστερά, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Πλεύση Ελευθερίας. Ωστόσο από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει υποβληθεί πρόταση συνδιαμόρφωσης του κειμένου, προοπτική την οποία προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απορρίπτει σημειώνοντας ότι το ίδιο έλαβε την πρωτοβουλία και φέρει την ευθύνη σύνταξης της πρότασης.

Η συζήτηση στη Βουλή θα διαρκέσει τρεις μέρες. Στη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών θα μιλήσουν πολλοί βουλευτές και όλοι οι υπουργοί και την τρίτη μέρα οι πολιτικοί αρχηγοί. Άγνωστο παραμένει το αν μεταξύ άλλων θα απευθύνει ομιλία και ο βουλευτής Σερρών και, κατά την περίοδο του δυστυχήματος, υπουργός Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Την κεντρική γραμμή ισχυρισμών της κυβέρνησης συναπαρτίζουν τα επιχειρήματα ότι:

όλο το υλικό της συνομιλίας βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, άρα δεν τίθεται ζήτημα συγκάλυψης,

η κυβέρνηση είναι ανυπαίτια για την παραποίηση των διαλόγων πριν την παράδοσή τους στη μαζική ενημέρωση,

πρόκειται για προσπάθεια πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας εκ μέρους της αντιπολίτευσης και

συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα από το χώρο των ιδιοκτητών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης και κατ’ επέκταση, της χώρας.

Παράλληλα πηγές πέριξ της κυβέρνησης τονίζουν ότι προσδοκά όχι μόνο να μην ζημιωθεί, αλλά αντιθέτως να βγει κερδισμένη από τη συζήτηση, με την έννοια της ενίσχυσης της συσπείρωσης των υποστηρικτών της. Άγνωστο παραμένει όμως, το αν αυτή η προσδοκία θα φτάσει μέχρι του σημείου η κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί την πρόταση δυσπιστίας, για τη μετατροπή της σε πρόταση εμπιστοσύνης. Έχει πάντως δοθεί οδηγία από το Μέγαρο Μαξίμου να μιλήσουν, πέραν των υπουργών και του πρωθυπουργού, από όσο το δυνατό περισσότεροι κυβερνητικοί βουλευτές.

