Πατήσια: Αδερφός μαθητή μπούκαρε σε σχολείο - Τραυμάτισε ανήλικο και τον διευθυντή

Πανικός στα Πατήσια από το αιματηρό περιστατικό στο σχολείο. Ποιος ο λόγος που ο νεαρός άνδρας εισέβαλε στο σχολείο.

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας συνέβη στο 41ο Γυμνάσιο στα Πατήσια έχει επεισόδιο με αδερφό μαθητή που μπήκε στο σχολείο και τραυμάτισε έναν μαθητή και διευθυντή.

Το περισταστικό συνέβη λίγο μετά τις 8:30 όταν ένας 19χρονος επιτέθηκε με ένα σφυρί σε έναν 17χρονο και στη συνέχεια χτύπησε στην κοιλιά με μαχαίρι τον διευθυντή του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος της επίθεσης αφορά στη διαμάχη που είχε ο αδελφός του δράστη με τον μαθητή από την Νιγηρία.

Οι τραυματισμοί φαίνεται πως δεν είναι σοβαροί, αλλά για προληπτικούς λόγους και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. και ο δράστης συνελήφθη.

