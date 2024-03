Πολιτική

Μαρινάκης για Κασσελάκη: Συνειδητός υπονομευτής του πολιτεύματος

Αναβάλλεται το Υπουργικό Συμβούλιο για μετά το πέρας της συζήτησης στη Βουλή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Ιστορικής σημασίας ήταν η επίσκεψη που πραγματοποίησε στον Καναδά ο πρωθυπουργός. Είναι η πρώτη φορά που μετά από 41 χρόνια Έλληνας πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Καναδά με τον οποίο μας ενώνουν ισχυροί δεσμοί εξαιτίας και της πολυπληθούς ελληνικής παροικίας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αναφέρθηκε στη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Καναδό πρωθυπουργό Τζαστίν Τριντό, υπογραμμίζοντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και το φιλικό προς τις επενδύσεις επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει ήδη προσελκύσει σημαντικές καναδικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

«Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στη σημαντική παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στον Καναδά καθώς και στη μεγάλη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί τον τομέα του Τουρισμού ανάμεσα στις δύο χώρες». Πρόσθεσε ότι συζητήθηκε ακόμη η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και η αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Επίσης ο κ. Μαρινάκης είπε ότι Κυρ. Μητσοτάκης και Τζ. Τριντό, «έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική κοινότητα. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου, ενώ αναφέρθηκε στη στρατηγική για τον απόδημο Ελληνισμό. Ο Τζαστίν Τριντό ανέφερε πως οι δύο χώρες έχουν βαθείς και αναπτυσσόμενους δεσμούς, χαρακτήρισε μάλιστα εντυπωσιακή την αλλαγή στο τοπίο της ελληνικής οικονομίας».

Έκανε επίσης ξεχωριστή αναφορά στην υπογραφή της συμφωνίας για την αγορά επτά πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair τύπου DHC 515, πέντε εκ των οποίων θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και τα υπόλοιπα δύο μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας rescEU.

«Στόχος αυτής της αγοράς είναι να ενισχύσουμε τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και ταυτόχρονα να προστατευθούμε αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης», τόνισε.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027 δράση για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων νέων, προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ.

«Η δράση, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, περιλαμβάνει ενέργειες προετοιμασίας και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας έως 25.000 ανέργων νέων και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ανοικτού τύπου προγραμμάτων, δηλαδή θα παραμείνει ανοικτή ως προς την υποβολή των αιτήσεων, μέχρι την κάλυψη των θέσεων ή την εξάντληση του προϋπολογισμού», είπε.

«Ξεπέρασαν τις 110.000 οι επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία διασύνδεσης των ταμειακών τους μηχανών με τα συστήματα POS. Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφονται περίπου 5.000 διασυνδέσεις ημερησίως. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγραμμάτων. Σημειώνεται πως, προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίηση του έργου, η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για την ενημέρωση των υπόχρεων επιχειρήσεων», ανέφερε ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πέρασε ακόμη στην κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Όπως είπε το νομοσχέδιο αφορά:

στη διεύρυνση της δυνατότητας των ιατρών του Ε.Σ.Υ. να ασκούν ιδιωτικό έργο αξιοποιώντας την κλινική εμπειρία τους, και στη θέσπιση των αναγκαίων προς τούτο όρων και προϋποθέσεων.

στον προσδιορισμό της φύσης του εισοδήματος των ιατρών Ε.Σ.Υ. από τη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων ως εισόδημα από άσκηση ιδιωτικού έργου.

στην αντιμετώπιση άμεσων ζητημάτων των υγειονομικών δομών και Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και ζητημάτων που άπτονται της χορήγησης ιατρικών και νοσηλευτικών ειδικοτήτων.

στον εξορθολογισμό και την συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης.

στην προώθηση ταχείας υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Εξήγησε επίσης αναλυτικά τα βασικά ζητήματα που ρυθμίζονται μέσα από το νομοσχέδιο αυτό.

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς και η ενίσχυση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού είναι καίριες προτεραιότητες για την κυβέρνηση γι' αυτό άλλωστε, ήδη, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης προχωρά μια σειρά από ανακαινίσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, έχει ξεκινήσει μια σειρά προσλήψεων στο ΕΣΥ οι οποίες, μόνο για το 2024, θα είναι 6.500. Λειτουργεί, επιπλέον, ένα σχέδιο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ που ξεκίνησε ήδη από το καλοκαίρι προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες και έκτακτες ανάγκες που είχαν δημιουργηθεί τότε».

Την μετωπική πολιτική σύγκρουση για το δυστύχημα των Τεμπών μετά το δημοσίευμα από «Το Βήμα της Κυριακής» και την πρόταση δυσπιστίας που πρόκειται να καταθέσει ο κ. Ανδρουλάκης, σχολίασε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Προσπαθεί με ένα παραπλανητικό τίτλο, να θέσει εν αμφιβόλω, μέσα από μία παράθεση γεγονότων ουσιαστικά το πώς μεταφέρθηκε το ζήτημα του ανθρώπινου λάθους, να χτίσει κάποιες κατηγορίες περί μονταζιέρας, να δημιουργήσει συνειρμούς περί προσπάθειας κάποιων (…) να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και να τη στρέψουν μόνο στο ανθρώπινο λάθος.

(…) Η δικαστική έρευνα προχώρησε με τα σωστά, πλήρη, χωρίς επεξεργασία στοιχεία. Η έρευνα αυτή, ένα χρόνο μετά με την απολογία του σταθμάρχη, την προφυλάκισή του έχει όπως φαίνεται καταλήξει – δεν είναι αμετάκλητη η καταδίκη – σε κάτι που κανείς δεν αμφισβητεί, την συνδρομή και του ανθρώπινου λάθους. Είναι κάτι ουδείς μέχρι σήμερα το έχει αμφισβητήσει. Προφανώς είναι κι άλλες πτυχές που εξετάζονται από την Δικαιοσύνη γι’ αυτό και είναι μία δικαστική έρευνα είναιεν εξελίξει.

(…) Έρχεται μετά από ένα χρόνο το βήμα της Κυριακής με ένα θέμα το οποίο έχει λυθεί και το κάνει σε ένα πρόσφορο έδαφος το οποίο έχει καλλιεργηθεί λόγω κρίσης οργής των πολιτών, λόγω όλων των υπολοίπων που διακινούνται. (…) Αφήγημα το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη επιχειρηματολογία περί δήθεν συγκάλυψης, για μονταζιέρα από ποιον; Το λένε και σε ανάλυσή τους, από την κυβέρνηση. Καταρρίπτονται αυτά από την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης την ίδια μέρα και έρχεται ο πρόθυμος κύριος Ανδρουλάκης με την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, για ένα θέμα το οποίο σημείο – σημείο έχει αποδομηθεί».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι αυτοί που θα καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας, παίζουν με τον πόνο των Ελλήνων για το δυστύχημα των Τεμπών.

Αναφορικά με το Υπουργικό Συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη, ο κ. Μαρινάκης είπε πωα «αν είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας δεν μπορεί να γίνει υπουργικό συμβούλιο. Θα γίνει μετά το πέρας της συζήτησης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του και σχολιάζοντας τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, αναφέρει τα εξής:

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η μοναδική κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, που με αντιθεσμικά παραμάγαζα και πρακτικές παρακολουθούσε επί μακρόν τους πολιτικούς αντιπάλους της, την ηγεσία του στρατού αλλά και τα ίδια του τα στελέχη.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η μοναδική κυβέρνηση της χώρας που καταγγέλθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παραβάσεις στο κράτος δικαίου, τολμά να επιτίθεται μέσω του εκπροσώπου της, Παύλου Μαρινάκη με τον πιο χυδαίο τρόπο στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προφανώς όποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται.

Σήμερα, κλονισμένοι από τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις, έξυσαν και τον πάτο του βαρελιού της αντιθεσμικής τους συμπεριφοράς.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να μπαζώσει την αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών σε όλες τις φάσεις, από την πρώτη ημέρα μέχρι και σήμερα, μετά και τις νέες αποκαλύψεις για την κυβερνητική μονταζιέρα βλέπει το αφήγημά της να καταρρέει.

Δεν απαντά ποιοι και πώς διέρρευσαν τα ηχητικά ντοκουμέντα πριν καν φθάσουν στη δικαιοσύνη και τα μόνταραν για να τα διοχετεύσουν στηρίζοντας το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους και μόνο αυτού.

Το χειρότερο όμως είναι ότι λίγες ημέρες μετά ο πρωθυπουργός επικαλείτο τις παράνομα διοχετευμένες συνομιλίες από τα Τέμπη, μεταξύ αυτών και της μονταρισμένης συνομιλίας, και δεν ντρέπονται να κοιτάξουν στα μάτια τους συγγενείς των θυμάτων αλλά και στους πολίτες αυτής της χώρας.

Τέλος, στην αγωνία του να περιορίσει τη ζημιά στην κυβέρνηση από την αποκάλυψη των σχέσεων με περίεργες εταιρείες χειραγώγησης της κοινής γνώμης ο κ. Μαρινάκης δεν μπόρεσε να αρνηθεί τη σχέση τους με την ΝΔ, αλλά περιορίστηκε να αναφέρει πως εκείνος εκπροσωπεί αποκλειστικά την κυβέρνηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο χρόνος τους τελειώνει.

