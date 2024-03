Life

Κέιτ Μίντλετον: Η τρυφερή και γεμάτη θαυμασμό ανάρτηση της Σάρα Φέργκιουσον

Συγκινητική η δημόσια στάση συμπαράστασης της γνωστής συγγραφέα και ηθοποιού, η οποία έχει προσωπική εμπειρία με την ασθένεια.

Η βρετανίδα συγγραφέας, παραγωγός κινηματογράφου και τηλεόρασης και Δούκισσα της Υόρκης Σάρα Φέργκιουσον δήλωσε ότι είναι «γεμάτη θαυμασμό» για την πριγκίπισσα της Ουαλίας, αφού η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο. Η Σάρα Φέργκιουσον, η οποία ήταν παντρεμένη με τον πρίγκιπα Άντριου και έχει αποκτήσει μαζί του δύο κόρες, την πριγκίπισσα Ευγενία και την πριγκίπισσα Βεατρίκη, έσπασε τη σιωπή της αφότου η μελλοντική βασίλισσα αποκάλυψε τη διάγνωσή της την Παρασκευή, καθώς και η ίδια αποκάλυψε τον Ιανουάριο ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του δέρματος.

«Όλες μου οι σκέψεις και οι προσευχές είναι με την πριγκίπισσα της Ουαλίας καθώς ξεκινά τη θεραπεία της. Ξέρω ότι θα περιβάλλεται από την αγάπη της οικογένειάς της και όλοι προσεύχονται για το καλύτερο αποτέλεσμα», έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ως κάποια που έχει αντιμετωπίσει τις δικές της μάχες με τον καρκίνο τους τελευταίους μήνες, είμαι γεμάτη θαυμασμό για τον τρόπο που μίλησε δημόσια για τη διάγνωσή της και ξέρω ότι θα κάνει τεράστιο καλό στην ευαισθητοποίηση», πρόσθεσε. «Ελπίζω ότι θα της δοθεί τώρα ο χρόνος, ο χώρος και η ιδιωτικότητα για να θεραπευτεί», κατέληξε στο μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

