Χολαργός - καταγγελία για βιασμό: Η έξοδος στο μπαρ κατέληξε σε εφιάλτη

Ο άντρας προσφέρθηκε να συνοδεύσει το θύμα του στο σπίτι της όταν εκείνη αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την κατανάλωση αλκοόλ, αλλά όταν έφτασαν εκεί…

Τον εφιάλτη στα χέρια ενός 45χρονου, ο οποίος την βίασε, κατήγγειλε ότι έζησε μία γυναίκα στον Χολαργό.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με την καταγγελία, όταν η ίδια διασκέδαζε σε γνωστό μπαρ στον Χολαργό, τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/3). Η 43χρονη ένιωσε ζαλάδα και έκανε εμετό, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ στο μπαρ, με τον 45χρονο να προσφέρεται να την συνοδεύσει στο διαμέρισμα 1ου ορόφου, όπου διαμένει, στον Χολαργό.

Η γυναίκα συμφώνησε, αλλά όταν έφτασαν στο διαμέρισμά της, ο 45χρονος εισέβαλε στο σπίτι και την εξανάγκασε σε συνουσία. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης βίασε την 43χρονη, παρά το γεγονός ότι εκείνη φώναζε και αντιδρούσε καθ’ όλη τη διάρκεια. Όταν ο 45χρονος ολοκλήρωσε την φρικτή πράξη του, έφυγε από το διαμέρισμα και η 43χρονη αποκοιμήθηκε, χωρίς να είναι σε θέση να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη, εξαιτίας του σοκ που υπέστη.

Η γυναίκα κατήγγειλε τον βιασμό της το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στο Τμήμα Ασφαλείας Παπάγου – Χολαργού. Οι αστυνομικές αρχές αναζήτησαν τον 45χρονο, προκειμένου να τον συλλάβουν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αυτό όμως δεν κατέστη δυνατόν. Η 43χρονη αναμένεται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

