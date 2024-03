Πολιτική

Τέμπη: Η Πρόταση Δυσπιστίας που κατατέθηκε στην Βουλή - Δείτε LIVE την συζήτηση

Τι αναφέρει το κείμενο που υπογράφουν βουλευτές από τέσσερα κόμματα. Δείτε LIVE την τριήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια επί της πρότασης δυσπιστίας.

Με τις υπογραφές των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας κατατέθηκε επισήμως στο προεδρείο της Βουλής η κοινή πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Όπως ενημέρωσαν αρμόδιες πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε «πολύ καλή επικοινωνία» νωρίτερα ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, ώστε το κείμενο να συνδιαμορφωθεί με βάση και τις παρατηρήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κύριος κορμός της πρότασης είναι η τραγωδία των Τεμπών και η επιχείρηση συγκάλυψης από πλευράς κυβέρνησης, ενώ προστέθηκαν στοιχεία που αφορούν (και) τις πρόσφατες αποκαλύψεις για διαρροές προσωπικών στοιχείων εκλογέων από το υπουργείο Εσωτερικών. Εντάχθηκε επίσης αναφορά για τα μείζονα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η ακρίβεια.

Αμέσωε μετά την κατάθεση της, διακόπηκε η συζήτηση στην Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών και στις 19:00 της Τρίτης ξεκίνησε η τριήμερη συζήτηση στην Βουλή επί της Πρότασης Δυσπιστίας.

Δείτε LIVE την συνεδρίαση της Βουλής:

«Πήραμε τη σημερινή θεσμική πρωτοβουλία για να μπει επιτέλους, ένα τέλος, σε ό,τι προσβάλλει το κράτος δικαίου και εν τέλει σε ό,τι προσβάλλει τον περήφανο ελληνικό λαό» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης της ΝΔ που κατέθεσαν από κοινού με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που ανέλαβε την πρωτοβουλία, οι ΚΟ των ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας.

Σε δήλωση του Προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να προσέλθει στη Βουλή την οποία απαξίωσε στη συζήτηση για την εξεταστική των Τεμπών, προσβάλλοντας τη μνήμη των θυμάτων και την κοινωνία. Η κοινωνία γνωρίζει τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη. Και για το λόγο αυτό πρέπει να έρθει στη Βουλή και να απολογηθεί».

«Εάν πραγματικά ήθελε ο κος Ανδρουλάκης να ρίξει την κυβέρνηση, θα μπορούσε να το κάνει πριν δυο μήνες με το γάμο των ομοφυλοφίλων. Σήμερα αυτό που κάνει δεν είναι τίποτα άλλο, παρά στήριξη της κυβέρνησης και όχι ρήξη της», αναφέρει σε δήλωση του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Βορίδης: Η Βουλή θα δώσει απάντηση το επόμενο τριήμερο και ο ελληνικός λαός στις ευρωεκλογές

«Καλοδεχούμενη η πρόταση δυσπιστίας. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα . Να ξεκινήσει άμεσα. Η Βουλή θα δώσει απάντηση το επόμενο τριήμερο και ο ελληνικός λαός στις ευρωεκλογές» τόνισε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, αποδεχόμενος εκ μέρους της κυβέρνησης την πρόταση δυσπιστίας που υποβλήθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη και συνυπογράφουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας

Ο κ. Βορίδης είπε πως «η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί μια εντύπωση, καθώς αυτά τα ζητήματα έχουν απασχολήσει την Ολομέλεια πλείστες όσες φορές» υπενθυμίζοντας ότι «το ζήτημα των Τεμπών συζητήθηκε όταν αποφασίσαμε τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής και εκεί υπήρξε και η συζήτηση Προκαταρτικής Επιτροπής. Εν συνεχεία, η Ολομέλεια συζήτησε και επί του πορίσματος της Εξεταστικής». Όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, είπε ο υπουργός, που θέσατε έχουν απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο και είναι υπαρκτά -ο καθένας προφανώς εδώ έχει τις προσεγγίσεις του- αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση»

Ο κ. Βορίδης, σημείωσε, ότι «το προστιθέμενο στοιχείο που έχει υπάρξει και σας οδηγεί στην κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας, είναι το δημοσίευμα του "Βήματος"» και το οποίο «αναφέρεται σε μια υπόθεση για την οποία όχι μόνο δόθηκαν αμέσως εξηγήσεις αλλά για την οποία κυριολεκτικά δεν καταλαβαίνει κανείς το περιεχόμενό της». «Δηλαδή, για ένα υλικό που βρίσκεται στον ανακριτή, υλικό που έχει δημοσιευτεί και έχει παιχτεί εκείνες τις ημέρες από την κρατική τηλεόραση, υλικό για το οποίο δόθηκαν όλες οι διευκρινήσεις. Εσείς κρίνετε ότι αυτό μόνο αρκεί για να ζητήσετε να πέσει η κυβέρνηση». Συνεπώς, είπε ο υπουργός απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη, «όταν σας λέμε ότι είστε εντολοδόχος συγκεκριμένων εκδοτικών συμφερόντων, εννοούμε ακριβώς τη σχέση αυτού του δημοσιεύματος που είναι το μόνο πρόσθετο με την πρόταση δυσπιστίας που συζητούμε σήμερα»

Ο κ. Βορίδης, χαρακτήρισε την πρόταση δυσπιστίας «καλοδεχούμενη» προσθέτοντας ότι δημιουργείται και μια πρόσθετη εντύπωση «καθώς, έχω δηλώσεις του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως που χαρακτηρίζει σόου τη συζήτηση που θα διεξαχθεί» και αναρωτήθηκε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ συνυπέγραψε να γίνει μια συζήτηση σόου και κοκορομαχίας;».

Το κείμενο της Πρότασης Δυσπιστίας

«Προς τον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης (άρθρα 84 παρ. 2 του Συντάγματος και 142 Κανονισμού της Βουλής)»

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023 έλαβε χώρα η μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στην ιστορία της Χώρας μας, όταν το επιβατικό τρένο Intercity που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη συγκρούστηκε μετωπικά με εμπορική αμαξοστοιχία έξω από τον Σ.Σ. Ευαγγελισμού Τεμπών λόγω της ταυτόχρονης κίνησης και των δύο στην γραμμή καθόδου, με αποτέλεσμα να χάσουν άδικα τη ζωή τους 57 συμπολίτες μας.

Το έγκλημα των Τεμπών ανέδειξε ανεπίτρεπτα κενά στην ασφάλεια των ελληνικών σιδηροδρόμων, καθώς και ελλείψεις σε βασικά συστήματα ασφαλείας, τα οποία είτε βρίσκονταν εκτός λειτουργίας είτε δεν είχαν καν τοποθετηθεί τη στιγμή της πολύνεκρης τραγωδίας, όπως επανειλημμένως και με ρητό τρόπο είχαν προειδοποιήσει οι διοικήσεις, κεντρικά στελέχη και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων των εμπλεκόμενων φορέων. Παρά ταύτα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο αρμόδιος υπουργός κ. Καραμανλής όχι μόνο δεν προέβησαν στις απαιτούμενες σχετικές ενέργειες, αλλά είχαν το θράσος να διαβεβαιώνουν ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων ότι δεν υφίσταται θέμα ασφάλειας στη λειτουργία των σιδηροδρόμων.

Στην εγκληματική ολιγωρία και αδιαφορία της κυβέρνησης προστέθηκε και η ομοίως εγκληματική και μεθοδευμένη προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης και της δημιουργίας ενός πέπλου προστασίας συγκεκριμένων προσώπων.

Αρχικά, με διαταγή που δόθηκε στις 4 Μαρτίου 2023, μόλις μερικές μέρες μετά την τραγική σύγκρουση, επήλθε παράνομη αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας, με τη μεταφορά των βαγονιών των δύο συρμών, το «μπάζωμα» και την εκχέρσωση της περιοχής, με αποτέλεσμα την καταστροφή πολύτιμων για τις έρευνες αποδεικτικών στοιχείων, όπως πιστοποιούν και ειδικοί εμπειρογνώμονες που διερευνούν τα αίτια της πρωτοφανούς τραγωδίας.

Τα συγκεκριμένα ερωτήματα και ζητήματα ουδέποτε ερευνήθηκαν από την εξεταστική επιτροπή, που εργαλειοποιήθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία για να υπηρετήσει το σχέδιο συγκάλυψης. Κυβερνητική πλειοψηφία που αρνήθηκε την πρόταση για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης του άρθρου 86 παρ.3 του Συντάγματος, προκειμένου να διερευνηθούν-μετά από το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας- τυχόν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων που εμπλέκονταν με την μη ορθή και έγκαιρη υλοποίηση της σύμβασης 717/2014.

Η συντεταγμένη προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας συνεχίστηκε ακόμα και κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό» ερευνώντας τις συνθήκες λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου από το 1997, είκοσι έξι δηλαδή χρόνια πριν το έγκλημα των Τεμπών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τον μεθοδευμένο αποκλεισμό από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας μαρτύρων κομβικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης καθώς επρόκειτο για πρόσωπα που είχαν άμεση γνώση για τη σημερινή κατάσταση του δικτύου, τη διαχείριση της σύμβασης 717/2014 και τις πολιτικές αποφάσεις που αφορούν στη θητεία του κ. Κ. Καραμανλή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τα μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή αγνόησαν τα επανειλημμένα αιτήματά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ προχώρησαν στην παρελκυστική κλήτευση μαρτύρων που δεν είχαν καμία γνώση της τρέχουσας κατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και στην καθυστερημένη κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων αφότου αυτοί είχαν περιέλθει σε θέση κατηγορουμένου με αποτέλεσμα να προφασισθούν το δικαίωμα στη σιωπή. Ακόμα, η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε στην αυθαίρετη απόφαση για την πρόωρη ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η τελευταία πράξη αυτής της -μόνο κατ’ όνομα- Εξεταστικής Επιτροπής γράφτηκε κατά την τελική συζήτηση των πορισμάτων της Επιτροπής στην Ολομέλεια της Βουλής, με το πόρισμα 723 σελίδων που κατέθεσε η κυβερνητική πλειοψηφία να προβαίνει σε μια εξόφθαλμη και άγαρμπη προσπάθεια να αποδώσει την πλήρη ευθύνη για την τραγωδία σε ανθρώπινο λάθος, αγνοώντας πλήρως το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων που η ίδια η Κυβέρνηση συνέστησε και από το οποίο προέκυπτε η απουσία τοπικού συστήματος τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, η μη λειτουργία του κεντρικού δευτεροβάθμιου συστήματος ελέγχου στην Καρόλου, η μη ενεργοποίηση συστήματος GSM-R και η ελλιπής και ανεπαρκής εκπαίδευση του σταθμάρχη που παράνομα είχε μεταταχθεί. Όπως επίσης και στη μη ολοκλήρωση της επίδικης σύμβασης 717/2014 που συνδέεται με το σύστημα σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και το σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS) που αν λειτουργούσαν στις 28/2/2023, η τραγωδία μετά βεβαιότητας θα είχε αποφευχθεί καθώς οι αμαξοστοιχίες θα ακινητοποιούνταν αυτόματα. Στην αιτιώδη σχέση μεταξύ της μη ολοκλήρωσης της σύμβασης 717/2014 και της τραγωδίας στα Τέμπη, που διερευνά και η αρμόδια ανακριτική αρχή, αναφέρθηκε και η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

Σημειώνουμε δε ότι στη συζήτηση επί των πορισμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να μην παραστεί, περιφρονώντας τον ρόλο και την ίδια τη λειτουργία της Βουλής.

Στη μεθοδευμένη προσπάθεια συγκάλυψης της αλήθειας για την τραγωδία των Τεμπών έρχονται τώρα να προστεθούν νέα δεδομένα που αποδεικνύουν αλλοίωση των συνομιλιών του μοιραίου σταθμάρχη με μηχανοδηγούς στη Λάρισα το βράδυ της τραγωδίας, ώστε να μεγεθυνθεί το, κατά το αφήγημα της Κυβέρνησης, ανθρώπινο λάθος ως αποκλειστικό αίτιο της σύγκρουσης και να υποβαθμιστούν, έτσι, οι υφιστάμενες κυβερνητικές ευθύνες αναφορικά με την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου. Σύμφωνα με έγγραφα των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. προκύπτει ότι, μόλις μερικές ώρες μετά τη σύγκρουση, κάποιοι αφαίρεσαν παράνομα τις συνομιλίες του σταθμάρχη από τον ΟΣΕ και, κατόπιν «κοπτοραπτικής», τις έδωσαν αλλοιωμένες στη δημοσιότητα την 1η Μαρτίου 2023 ώστε να φαίνεται πως ο σταθμάρχης είχε υποδείξει λανθασμένη πορεία στο μοιραίο τρένο για να ενισχυθεί το -προαποφασισμένο και ήδη διατυπωμένο το πρωί της ίδιας ημέρας από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη - επίσημο κυβερνητικό αφήγημα που ήθελε την τραγωδία να οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος, με προφανή σκοπό την παραπληροφόρηση και χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Σημειώνεται ότι όπως επιβεβαίωσε η ΕΛ.ΑΣ. το καταγεγραμμένο ηχητικό υλικό παραδόθηκε στην έδρα της Αστυνομίας από υπάλληλο του ΟΣΕ στις 3 Μαρτίου 2023.

Οι νέες αυτές συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται να προστεθούν στο τρίπτυχο «συγκάλυψη-διαφθορά-ατιμωρησία», στο οποίο διακρίνεται σταθερά η Κυβέρνηση «αρίστων» της Νέας Δημοκρατίας και το οποίο έχει προκαλέσει κύμα δικαιολογημένης οργής στην κοινωνία.

Στις επικρίσεις μάλιστα και της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για την κάλυψη που παρέχει η Κυβέρνηση στον πρώην Υπουργό κ. Κ. Καραμανλή, μέλος της Κυβέρνησης δεν δίστασε να στρέψει τα πυρά του και κατά της εμπλοκής των ευρωπαϊκών οργάνων και, συγκεκριμένα, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στην υπόθεση, λέγοντας ότι «δεν δεχόμαστε κομισάριους ή δερβέναγες που θα έρθουν να μας πουν τι θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε στη Χώρα μας».

Η συγκάλυψη που επιχειρεί η κυβερνητική πλειοψηφία για την τραγωδία των Τεμπών είναι ένα ακόμα σημάδι της διαρκούς υποβάθμισης του κράτους δικαίου στη Χώρα μας από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνεται και στο πρόσφατο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ψήφισμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέδειξε ακόμα τις ευθύνες της Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού για το σκάνδαλο των υποκλοπών, της παράνομης χρήσης και εξαγωγής τεχνολογίας παρακολούθησης, και καταδίκασε τις προσπάθειες συγκάλυψης και τις επιθέσεις από Υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας προς τις Ανεξάρτητες Αρχές που επιτελούν το ελεγκτικό τους έργο με την κυβέρνηση να αγωνιά για τις αποφάσεις και να σπεύδει να αλλάξει τη σύνθεσή τους, όπως έγινε με την ΑΔΑΕ.

Τελευταίο παράδειγμα απαξίωσης και σοβαρής παρακμής του κράτους δικαίου και των θεσμών στην Χώρα μας, για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά η κυβερνητική πλειοψηφία, αποτελεί η μετατροπή του Υπουργείου Εσωτερικών σε εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας όπως φάνηκε από την παράνομη διαρροή και χρήση προσωπικών δεδομένων χιλιάδων Ελλήνων ψηφοφόρων του εξωτερικού προς το κυβερνών κόμμα και σε υποψηφίους του.

Η πρωτοφανής αυτή απαξίωση του κράτους δικαίου και των θεσμών από την Κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η διακυβέρνηση της Χώρας δεν μπορεί να αφεθεί άλλο στα χέρια μιας Κυβέρνησης, η οποία συστηματικά υπονομεύει τη δημοκρατία και τους θεσμούς της και που, στον βωμό της διατήρησης της εξουσίας και της προστασίας στελεχών της, δεν διστάζει να υπονομεύσει οποιαδήποτε προσπάθεια διαλεύκανσης μιας πολύνεκρης τραγωδίας, αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη και φθάνοντας μέχρι το σημείο της παραποίησης αποδεικτικών στοιχείων για να διασφαλίσει την πολιτική της επιβίωση.

Με τις πρακτικές υπονόμευσης της ίδιας της δημοκρατίας αλλά και της απαξίωσης των θεσμών που μετέρχεται η Κυβέρνηση, κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην πολιτική, στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη. Αυτή η θεσμική και πολιτική παθογένεια έρχεται να προστεθεί στην εδώ και καιρό διαρκή υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, με το εντεινόμενο κύμα της ακρίβειας, την ανοχή στην αισχροκέρδεια και στην εγκατάλειψη των πυλώνων του κοινωνικού κράτους -δημόσια εκπαίδευση και δημόσιο σύστημα υγείας. Η Ελλάδα μοιάζει όλο και λιγότερο με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, καθώς η Κυβέρνηση αδυνατεί να διασφαλίσει στους πολίτες αξιοπρεπές εισόδημα, τη στοιχειώδη ασφάλεια και τα διαχρονικά κεκτημένα του κοινωνικού κράτους.

Για τους λόγους αυτούς, υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 2 του Συντάγματος και το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Ανδρουλάκης Νικόλαος

Λιακούλη Ευαγγελία

Πάνας Απόστολος

Κατρίνης Μιχάλης

Μάντζος Δημήτριος

Αποστολάκη Μιλένα

Αχμέτ Ιλχάν

Βατσινά Ελένη

Γερουλάνος Παύλος

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα

Γρηγοράκου Παναγιώτα

Δουδωνής Παναγιώτης

Καζάνη Αικατερίνη

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς

Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας

Μιχαηλίδης Σταύρος

Μουλκιώτης Γεώργιος

Μπαράν Μπουρχάν

Μπιάγκης Δημήτριος

Νικητιάδης Γεώργιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Παπανδρέου Γεώργιος

Παρασκευαΐδης Παναγιώτης

Παραστατίδης Στέφανος

Παρασύρης Φραγκίσκος

Πουλάς Ανδρέας

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

Τσίμαρης Ιωάννης

Χνάρης Εμμανουήλ

Χρηστίδης Παύλος

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ

Φάμελλος Σωκράτης

Τζάκρη Θεοδώρα

Ακρίτα Ελένη

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Γεροβασίλη Όλγα

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη

αμπάρας Μιλτιάδης

Ηλιόπουλος Όθων

Θρασκιά Ουρανία

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπο

Καραμέρος Γιώργος

Κασιμάτη Νίνα

Κεδίκογλου Συμεών

Κόκκαλης Βασίλειος

Κοντoτόλη Μαρίνα

Λινού Αθηνά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γιώργος

Παππάς Νίκος

Παππάς Πέτρος

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Γιάννης

Τσίπρας Αλέξης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τζούφη Μερόπη

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ

Κωνσταντοπούλου Ζωή

Καραναστάσης Διαμαντής

Κεφαλά Τζώρτζια

Μπιμπίλας Σπύρος

Καραγεωργοπούλου Έλενα

Καζαμίας Αλέξανδρος».

