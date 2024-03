Τεχνολογία - Επιστήμη

ΣΥΡΙΖΑ - Think Tank Ψηφιακής Πολιτικής: Ποια είναι τα μέλη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρουσίαση έγινε από την συντονίστρια των think tanks Διάνα Βουτυράκου και τον Τομεάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργο Καραμέρο.

-

Τα μέλη που θα απαρτίζουν το think tank Ψηφιακής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παρουσίασαν η συντονίστρια των think tanks Διάνα Βουτυράκου και ο Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Καραμέρος.

Δημήτρης Καρράς

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψηφιακών Συστημάτων στο Ε.Κ.Π.Α με Διδακτορικό Μηχανικού Πληροφορικής, και ειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, από το Ε.Μ.Π. Συγγραφέας περισσότερων από 250 εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, για την Ψηφιακή Μετάβαση και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Βασίλης Καληντίρης

Μηχανικός Λογισμικού με εξειδίκευση στον τομέα των μεταγλωττιστών και τις γλώσσες προγραμματισμού. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών H/Y και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Συνεισφέρει ενεργά σε projects ανοικτού κώδικα, και διδάσκει μαθήματα Μεταγλωττιστών στο τμήμα Έρευνας και Πληροφορικής της Σχολής Ικάρων της Ελληνικής Αεροπορίας.

Καλλιόπη Ντίλιου

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Ε.Μ.Π και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Ποσοτική Μοντελοποίηση Συστημάτων & Λήψη Αποφάσεων από το Πολυτεχνείο του Ντελφτ της Ολλανδίας. Έκανε την πρακτική της άσκηση στο Εθνικό Κέντρο Αεροδιαστημικής του Άμστερνταμ .

Είναι σύμβουλος τεχνολογίας και ασχολείται με την βελτιστοποίηση και τον αυτοματισμό υπηρεσιών. Επίσης δραστηριοποιείται στον τομέα της Ηθικής της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Βασίλης Τριανταφύλλου

Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ακαδημαϊκή του εμπειρία περιλαμβάνει ερευνητική δραστηριότητα με πλήθος δημοσιεύσεων και συμμετοχή σε επιτροπές συνεδρίων σε θέματα Δικτύων Υπολογιστών, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας.

Μπέττυ Σπανού

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π., με MSc στην επιστημονική περιοχή «Διοίκηση Τεχνο-Οικονομικών Συστημάτων» . Συμμετέχει σε ομάδες εργασίας της Ε.Ε. σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα. Έχει περισσότερα από 30 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο της πληροφορικής, των νέων τεχνολογιών και της ασφάλειας πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων.

Κωνσταντίνος Μάρκου

Δικηγόρος με εξειδίκευση σε ζητήματα τεχνολογίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και εμπορικού δικαίου. Με μεταπτυχιακές σπουδές στο "Αστικό δίκαιο και νέες τεχνολογίες" της νομικής σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος, υπεύθυνος για τα θέματα τεχνολογίας και την ψηφιακή μετάβαση.

«Αυτά τα πρόσωπα θα ενισχύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ στην παραγωγή ψηφιακής πολιτικής. Γιατί η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θέλει λαμπρούς επιστήμονες, όχι παλιά μυαλά και παλιά τζάκια», καταλήγει το σχετικό δελτίο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Όσο λείπει ο Στέφανος για τη στρατιωτική του θητεία, σας παρουσιάζουμε εμείς τα think tank του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά με τον Τομεάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργο Καραμέρο.



Αυτά τα πρόσωπα θα ενισχύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ στην παραγωγή ψηφιακής πολιτικής. Γιατί η εποχή της… pic.twitter.com/jSGxskqJN7 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) March 26, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Πατήσια: Αδερφός μαθητή μπούκαρε σε σχολείο - Τραυμάτισε ανήλικο και τον διευθυντή

Χολαργός - καταγγελία για βιασμό: Η έξοδος στο μπαρ κατέληξε σε εφιάλτη

Κρήτη: Καθαρίστρια βρήκε εκρηκτικό μηχανισμό σε σχολείο