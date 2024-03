Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα, 27 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Ματρώνης της εν Θεσσαλονίκη (†γ΄-δ΄αι.), Φιλητού του συγκλητικού και Λυδίας της συζύγου και των τέκνων των Θεοπρεπίου και Μακεδόνος.

Αμφιλοχίου του δουκός και Κρονίδου.

Βαρουχίου και Ιωάννου.

Προφήτου Ανανίου.

Βαραχίου.

Οσίων Παύλου επισκόπου Κορίνθου († 950), Ευτυχίου και Κηρύκου του εν Άπρω.

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Φιλητός, Φιλήτα, Φιλήτη, Λυδία, Λήδα, Λύδα, Μακεδόνιος, Μακεδόνας, Μακεδόνης, Μακεδών, Μακεδονία, Μακεδονούλα, Μακεδονίτσα, Ματρώνα, Ματρόνα

Η 27η Μαρτίου έχει οριστεί ως: Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Διεθνής Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας Η ανατολή του Ηλίου έγινε στις 06:17, η δύση του θα γίνει στις 18:43. Η Σελήνη είναι 16.7 ημερών Βίοι Αγίων Η αγία μάρτυς Ματρώνα, έζησε τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και ήταν υπηρέτρια της συζύγου ενός Ιουδαίου αξιωματούχου, που ονομαζόταν Παντίλλα. Χωρίς να το γνωρίζουν οι κύριοι της, η Ματρώνα έγινε χριστιανή και κάθε Κυριακή αφού συνόδευε την Εβραία κυρία της μέχρι την είσοδο της συναγωγής, στη συνέχεια μετέβαινε να εκτελέσει τα χριστιανικά της καθήκοντα, στη χριστιανική εκκλησία. Οι άλλες υπηρέτριες, οι οποίες την φθονούσαν, διότι είχε την εύνοια της Παντίλλας, την κατασκόπευσαν και την πρόδωσαν. Η δυσεβής Εβραία κάλεσε τη Ματρώνα για να της πει εάν οι κατηγορίες αληθεύουν. Η αγία τότε με περισσό θάρρος ομολόγησε την πίστη της. Έξαλλη η Εβραία διέταξε να τη δείρουν ανελέητα και να τη ρίξουν στη φυλακή, όπου μετά από κακουχίες παρέδωσε την άγια ψυχή της στο δίκαιο μισθαποδότη. Όμως και η σκληρή Παντίλλα τιμωρήθηκε, καθώς έπεσε κατά λάθος από το τείχος και σκοτώθηκε. Πηγή: ecclesia.gr





