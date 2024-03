Οικονομία

Η πρόταση δυσπιστίας “πάει πίσω” ΕΝΦΙΑ και φορολογικές δηλώσεις

Πως επηρέασε η πρόταση δυσπιστίας τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ. Πότε θα ανοίξει το TAXIS για τις φορολογικές δηλώσεις. Τι θα ισχύσει για τις εκπτώσεις φόρου.

Μέχρι τις φορολογικές δηλώσεις και τον ΕΝΦΙΑ φθάνουν τα απόνερα της πρότασης δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης που άρχισε να συζητείται στη Βουλή.

Ενώ το Σαββατοκύριακο επρόκειτο ν’ αρχίσει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και να ακολουθήσει η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, το χρονοδιάγραμμα για τα δύο μεγάλα «ραντεβού» των φορολογουμένων ανατρέπεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λογαριασμός για τα ακίνητα θα καταφθάσει – σε περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες – το Σαββατοκύριακο 6 – 7 Απριλίου, ενώ στα μέσα του επόμενου μήνα θα ανοίξει το Taxis για τις φορολογικές δηλώσεις.

Η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας «πάγωσε» την ψήφιση μιας κρίσιμης διάταξης του υπουργείου Οικονομικών που αφορά στην εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, και σε ορισμένες «διορθώσεις» στα χρονικά κριτήρια για την παροχή έκπτωσης 3% στα φυσικά πρόσωπα τα οποία θα εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος.

Η διάταξη ανοίγει «παράθυρο» παροχής της έκπτωσης και πέραν της 31ης Ιουλίου.

Ορίζει πως «όταν ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία (3%) τοις εκατό».

Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, με τη νέα ρύθμιση, σε περίπτωση που δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων η έκπτωση του 3% θα παρέχεται στους φορολογούμενους που θα εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εντός της νέας προθεσμίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια δόθηκε η δυνατότητα εξόφλησης των δύο πρώτων δόσεων χωρίς προσαυξήσεις έως τις 30 Αυγούστου αλλά μόνο όσοι είχαν εξοφλήσει εφάπαξ το φόρο έως τις 31 Ιουλίου δικαιούνταν έκπτωση 3%.

Σε ότι αφορά την αποπληρωμή του φόρου η ρύθμιση προβλέπει τα εξής:

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2023, πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2024 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών.

Αν η καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης, οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της δεύτερης δόσης.

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Η καταβολή του fόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του Φορολογικού έτους 2023, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ

Όσον αφορά στον ΕΝΦΙΑ, η ΑΑΔΕ συντάσσει ήδη τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα ανάλογα με τις μεταβολές στην περιουσία το 2023, το εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ και την ασφαλιστική κάλυψη των ακινήτων με το συνολικό λογαριασμό να φθάνει τα 2,4 δισεκ. ευρώ.

Κερδισμένοι θα είναι πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι με εκπτώσεις από 10% έως και 100%.

Βαρύτερος θα είναι ο λογαριασμός για όσους απέκτησαν ακίνητα, ελαφρύτερος για όσους προχώρησαν σε μεταβιβάσεις ενώ για τους περισσότερους ιδιοκτήτες δεν θα υπάρχει καμία μεταβολή στο ποσό του φόρου.

Η εξόφληση της οφειλής μπορεί να γίνει σε 11 μηνιαίες δόσεις αντί για 10, με την προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης να λήγει στο τέλος Απριλίου και της τελευταίας τον Φεβρουάριο του 2025.

