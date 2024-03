Κοινωνία

Τέμπη - Κωνσταντινίδης: Η πρόταση δυσπιστίας είναι επικοινωνιακό παιχνίδι, ελπίζουμε μόνο στην Δικαιοσύνη (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, που έχασε την γυναίκα του στο δυστύχημα, για την συζήτηση στην Βουλή, τα κόμματα, τον Σπίρτζη και τον Καραμανλή.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, η γυναίκα του οποίου έχασε την ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με αφορμή την πρόταση δυσπιστίας που κατατέθηκε κατά της Κυβέρνησης στην Βουλή και την παρουσία συγγενών θυμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, όπου είχαν αντιπαράθεση με τον Κώστα Αγοραστό.

«Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση στα ερωτήματα μας για το δυστύχημα στα Τέμπη», είπε ο κ. Κωνσταντινίδης, λέγοντας ότι «δεν βρεθήκαμε εμείς απέναντι στον Αγοραστό, ο Αγοραστός βρέθηκε απέναντι μας, γιατί δεν μας απάντησε ποτέ στο δεύτερο εξώδικο που του έχουμε στείλει».

«Σήμερα θα υποβάλλουμε πάλι μηνύσεις και εγκλήσεις σε πρόσωπα που κατ’ όνομα και ιδιότητα για τα εκείνους που ήταν υπεύθυνοι για τις πρώτες ημέρες: όπως ο πρωτοδίκης, η ανακρίτρια, πυροσβέστες και αστυνομικοί που δεν έκαναν ότι έπρεπε τις πρώτες ημέρες, καθώς δεν καταργείται τις πρώτες ημέρες ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ούτε είναι κάτι υπεράνω της Δικαιοσύνης», ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, σημείωσε ότι «Η Δικαιοσύνη κάνει το έργο της και πρέπει να στοιχειοθετήσει τις ποινικές διώξεις. Εμείς δεν έχουμε εμπάθεια σε κανέναν. Βλέπουμε να συμπληρώνεται το κατηγορητήριο. Έχει γίνει υπερυψηλή ανάλυση ανά χιλιοστό του δευτερολέπτου για τα αίτια της έκρηξης».

Σχετικά με την πρόταση μομφής κατά της Κυβέρνησης, που υπογράφουν τέσσερα κόμματα, η οποία συζητείται από την Τρίτη στην Βουλή, ο κ. Κωνσταντινίδης είπε ότι «Δεν μας καλύπτει το θέμα του κοινοβουλίου. Όπως η Εξεταστική Επιτροπή οδήγησε σε άτομο, έτσι και η Πρόταση Μομφής είναι κάτι επικοινωνιακό».

Όπως ανέφερε θα ακούσει το απόγευμα την ομιλία του πρώην Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, ενώ στράφηκε και κατά του Χρήστου Σπίρτζη για την επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, λέγοντας χαρακτηριστικά «εμείς έχουμε μηνύσει τους πρώην Υπουργούς Μεταφορών, μεταξύ των οποίων τους κ. Καραμανλή και Σπίρτζη για την μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ. Είναι επικοινωνιακό και αυτό του κ. Σπίρτζη. Όποιος θέλει, ας πάει στον φυσικό δικαστή για να φανεί αν έχει δίκιο ή άδικο».

«Τα Τέμπη θα έπρεπε να είναι ένας δρόμος που θα λυτρώσει τον κόσμο. Θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι σε μηνύσεις που πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μηνύσεις από συγγενείς συγγενών των θυμάτων, από νομικούς που θα τις προσυπογράψουν, από πολιτικούς, από δημοσιογράφους, είναι ανοιχτή η διαδικασία της συλλογής υπογραφών», είπε ο κ. Κωνσταντινίδης τονίζοντας ότι από πλευράς των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα «όλες μας οι ελπίδες είναι στην Δικαιοσύνη».

