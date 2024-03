Κόσμος

Γάζα: Η Ράφα “σφυροκοπείται” - Αδιάφορο το Ισραήλ για τον ΟΗΕ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακραίες συνθήκες στην πολιορκημένη περιοχή, με υποσιτισμό και διακοπή λειτουργίας νοσοκομείων και κλινικών.

-

Το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας μετατράπηκε για ακόμη μια φορά τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε θέατρο εντατικών, σφοδρών ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών, παρά τη διεθνή πίεση για να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» στον παλαιστινιακό θύλακο, που παραμένει αντιμέτωπος με γενικευμένο λιμό την 173η μέρα του πολέμου.

Πύρινη σφαίρα φώτισε τον νυχτερινό ουρανό πάνω από τη Ράφα έπειτα από αεροπορικό πλήγμα στην πόλη αυτή, στο νότιο άκρο της περιοχής, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου είναι συγκεντρωμένοι σε απέραντες σκηνουπόλεις κάπου 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους βίαια εκτοπισμένοι εξαιτίας των εχθροπραξιών που κοντεύουν να κλείσουν μισό χρόνο ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς.

Νωρίς την Τετάρτη το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος έκανε λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς και 12 τραυματίες στα νυχτερινά πλήγματα στον τομέα της Ράφας.

Η ίδια πηγή ανακοίνωσε χθες τον θάνατο 18 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 12 που πνίγηκαν καθώς προσπαθούσαν να μαζέψουν τρόφιμα που ερρίφθησαν με αλεξίπτωτα από αεροσκάφη, κι άλλων έξι που ποδοπατήθηκαν υπό παρόμοιες συνθήκες.

Η Χαμάς ζήτησε από τις ξένες χώρες να σταματήσουν τις αεροπορικές ρίψεις δεμάτων με τρόφιμα και γεύματα και αξίωσε να ανοίξουν χερσαία περάσματα για την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία υποβάλλεται σε εξονυχιστικούς ισραηλινούς ελέγχους.

Η βοήθεια, που κάθε άλλο παρά αρκετή είναι με δεδομένες τις τεράστιες ανάγκες των 2,4 εκατ. κατοίκων του θυλάκου, εισέρχεται κυρίως από την Αίγυπτο μέσω της διέλευσης από τη Ράφα, ελάχιστη όμως φθάνει ως το βόρειο τμήμα της πολιορκημένης περιοχής, όπου παιδιά πεθαίνουν από υποσιτισμό και όπου κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να περιμένουν τις ρίψεις από τον αέρα, και να ορμούν για να πάρουν όση βοήθεια μπορούν, όταν προσγειώνονται τα δέματα.

«Οι ρίψεις τροφίμων με αλεξίπτωτα είναι ένα από τα αρκετά μέσα που χρησιμοποιούμε για να παραδοθεί η βοήθεια που οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν τόσο απελπιστική ανάγκη και θα τις συνεχίσουμε, όσο θα εργαζόμαστε χωρίς διακοπή για να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που φθάνει μέσω χερσαίων οδών», ανέφερε η προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Ανναλένα Μπέρμποκ, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής της στο Ισραήλ, παρότρυνε να αυξηθούν μαζικά οι παραδόσεις τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας με τη διευκόλυνση της διέλευσης φορτηγών.

«Κόσμος πεθαίνει για μια κονσέρβα με τόνο», έλεγε τη Δευτέρα ο Μοχάμαντ αλ Σαμπάουι, κάτοικος του θυλάκου, δείχνοντας στην κάμερα τη μοναδική κονσέρβα με τρόφιμα που μπόρεσε να μαζέψει. Όχι πολύ μακριά από εκεί, ένας άλλος άνδρας είπε πως έπαιξε τη ζωή του κορόνα γράμματα για μια κονσέρβα με φασόλια την οποία «θα μοιραστεί με 18 ανθρώπους».

«Η πλήξη νοσοκομείων είναι καταστροφική»

Ισραηλινά στρατεύματα περικύκλωσαν την Τρίτη το συγκρότημα του νοσοκομείου Νάσερ στην πόλη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από εκεί, το νοσοκομείο Άμαλ έχει τεθεί πλέον «εκτός λειτουργίας και έχει σταματήσει εντελώς να δέχεται ασθενείς», ανέφερε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

«Το εξαναγκαστικό κλείσιμο του νοσοκομείου αλ Άμαλ, μιας από τις ελάχιστες εναπομείνασες ιατρικές εγκαταστάσεις στον νότο, έχει βαθιές επιπτώσεις, θέτοντας σε κίνδυνο αναρίθμητες ζωές», κατήγγειλε από την πλευρά της η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΣΕΣ), σύμφωνα με την οποία η κατάσταση του συστήματος υγείας «είναι καταστροφική, έπειτα από πεντέμισι μήνες πολέμου».

«Φέρτε τους ξανά πίσω στην πατρίδα μας»

Τη Δευτέρα, με απόφασή του που έχει, τουλάχιστον στη θεωρία, δεσμευτικό χαρακτήρα δυνάμει του διεθνούς δικαίου, το ΣΑ του ΟΗΕ απαίτησε να τεθεί σε εφαρμογή «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου.

Επιπλέον, το κορυφαίο όργανο του ΟΗΕ απαίτησε άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς.

Η απόφαση εγκρίθηκε με 14 ψήφους υπέρ και μια αποχή, αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, που επέλεξαν να μην ασκήσουν το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτουν, κάτι που έκαναν τρεις φορές για να καταρρίψουν σχέδια αποφάσεων που ζητούσαν κατάπαυση του πυρός.

Έξαλλη με τον βασικό της σύμμαχο, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε την ακύρωση της αναμενόμενης επίσκεψης υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον για να συζητηθούν, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη ισραηλινή χερσαία επίθεση στη Ράφα, στην οποία εναντιώνεται η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, για την οποία θα ήταν προτιμότερο να γίνουν στοχευμένα πλήγματα εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν χαρακτήρισε την Τρίτη «υπερβολικά υψηλές» τις απώλειες στις τάξεις των αμάχων και «υπερβολικά μικρή» την ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που διανέμεται στη Λωρίδα της Γάζας, υποδεχόμενος τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, που συνεχίζει την επίσκεψή του στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Το Κατάρ, που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις εκ του σύνεγγυς ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, διαβεβαίωσε την Τρίτη πως οι συνομιλίες για την κήρυξη ανακωχής και την ανταλλαγή ομήρων με φυλακισμένους συνεχίζονται, παρότι τα μέρη επέρριψαν το ένα στο άλλο την ευθύνη για την απουσία προόδου.

Στην ισραηλινή μητρόπολη Τελ Αβίβ, μέλη οικογενειών ομήρων διαδήλωσαν την Τρίτη το βράδυ για να ζητήσουν από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να κλείσει συμφωνία.

«Η ισραηλινή αντιπροσωπεία [...] πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί εντός των δυνάμεών της για να κλειστεί συμφωνία και να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους. Μην ασχολείστε με ασήμαντες λεπτομέρειες. Πιάστε δουλειά και φέρτε τους ξανά σπίτι τώρα!», απαίτησε η Αγιάλα Μέτσγκερ, νύφη του Γιοράμ Μέτσγκερ, ομήρου της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Η πρόταση δυσπιστίας “πάει πίσω” ΕΝΦΙΑ και φορολογικές δηλώσεις

Εορτολόγιο - 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Βαλτιμόρη - Γέφυρα: Τέλος οι έρευνες για επιζώντες