Βρετανία: Μαθητές ποδοπατήθηκαν όταν δεν άνοιξε πόρτα σχολείου (βίντεο)

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται δεκάδες ανήλικοι, να βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος και να ουρλιάζουν, ενώ άλλοι μαθητές τους βοηθούν να σηκωθούν.

Αρκετοί μαθητές τραυματίστηκαν στο Πόρτισχεντ της Βρετανίας, όταν η πύλη του σχολείου δεν άνοιξε εγκαίρως, με αποτέλεσμα να επικρατήσει συνωστισμός και οι μαθητές να καταπλακώσουν ο ένας τον άλλον.

Ένας άνδρας του οποίου, ο γιος τραυματίστηκε στο ατύχημα, άσκησε κριτική στον τρόπο που το σχολείο διαχειρίστηκε το ατύχημα.

Μάλιστα, ο ίδιος άντρας ανήρτησε στο διαδίκτυο φωτογραφίες από τον τραυματισμό του γιου του. Στις φωτογραφίες, φαίνονται μελανιές στο μάτι του γιου του, οι οποίες, όπως δήλωσε προέρχονται από τα παπούτσια ενός άλλου μαθητή.

Διερωτήθηκε γιατί δεν υπήρχαν δάσκαλοι στο σημείο, ώστε να κρατούν σε μια σειρά τους μαθητές.

"Στο σχόλασμα υπάρχουν εκατοντάδες μαθητές οι οποίοι πάνε προς την πύλη του σχολείου. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει κάποιος, να τους πει πως δεν μπορούν να περάσουν και πως θα πρέπει να περιμένουν".

Σύμφωνα με το BBC, το σχολείο ερευνά τα αίτια του συμβάντος και θα κρατά ενήμερη την κοινότητα της περιοχής.

