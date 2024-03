Κοινωνία

Τέμπη: Χημικό έλεγχο στα χώματα που μεταφέρθηκαν από τον τόπο της τραγωδίας διέταξε ο Εφέτης Ανακριτής

Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει η Χημική Υπηρεσία. Μηνύσεις θα καταθέσουν οι συγγενείς των θυμάτων.

Tη διενέργεια ελέγχου από τη Χημική Υπηρεσία σε χώματα που μετέφερε εταιρεία χωματουργικών μηχανημάτων κατά την εκτέλεση εργασιών πρόσβασης γερανών στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών σε ιδιωτικό οικόπεδο ζήτησε ο Εφέτης Ανακριτής, Σωτ. Μπακαΐμης.

Σύμφωνα με το onlarissa, το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα την περασμένη εβδομάδα όταν συνήγορος συγγενών θυμάτων της τραγωδίας κατήγγειλε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι εργολάβος μετέφερε χώμα από τον τόπο της τραγωδίας σε ιδιωτικό οικόπεδο, αμμορυχείου της εταιρείας.

Από τις καταθέσεις έγινε γνωστό ότι ο εν λόγω εργολάβος τα ξημερώματα της 1ης Μαρτίου κλήθηκε στον τόπο του δυστυχήματος προκειμένου να συνδράμει στο έργο της διάσωσης και για τον σκοπό αυτό με τα χωματουργικά του μηχανήματα διαμόρφωσε σε εγκαταλειμμένο αγρό, χώρο πρόσβασης των γερανών αριστερά των εκτροχιασμένων βαγονιών. Αυτά τα χώματα καθώς προέρχονταν από τον εγκαταλειμμένο αγρό και όχι από τον τόπο του δυστυχήματος – σύμφωνα πάντα και με καταθέσεις – είναι που μεταφέρθηκαν με αρκετά φορτηγά σε ιδιωτικό οικόπεδο της εταιρείας και όχι στο Κουλούρι, όπως συνέβη με τα συντρίμμια της τραγωδίας και τα αδρανή υλικά.

Μετά την καταγγελία έγινε έλεγχος στο οικόπεδο και αφού βρέθηκε ο τόπος αλλά και τα χώματα όπως έγινε η εναπόθεσή τους, με παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών πλέον φυλάσσονται από την ΕΛ.ΑΣ. και προκειμένου να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία, με Διάταξη του κ. Μπακαΐμη θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και με τον έλεγχο που έγινε στο Κουλούρι, δηλαδή Χημικοί της χημικής Υπηρεσίας θα κάνουν δειγματοληψία, ενώ ο χώρος θα ερευνηθεί και από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Εντωμεταξύ σήμερα συγγενείς θυμάτων θα καταθέσουν συμπληρωματικές μηνύσεις, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, η γυναίκα του οποίου έχασε την ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη,

«Σήμερα θα υποβάλλουμε πάλι μηνύσεις και εγκλήσεις σε πρόσωπα που κατ’ όνομα και ιδιότητα για τα εκείνους που ήταν υπεύθυνοι για τις πρώτες ημέρες: όπως ο πρωτοδίκης, η ανακρίτρια, πυροσβέστες και αστυνομικοί που δεν έκαναν ότι έπρεπε τις πρώτες ημέρες, καθώς δεν καταργείται τις πρώτες ημέρες ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ούτε είναι κάτι υπεράνω της Δικαιοσύνης», ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης.

