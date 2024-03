Κοινωνία

Κυνηγούν λύκο με το αυτοκίνητο για ώρα και το διασκεδάζουν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας λύκος να τρέχει πανικόβλητος καθώς τον κυνηγούν με το αυτοκίνητο κάποια άτομα γελώντας.

-

Ένα στην κυριολεξία εμετικό βίντεο ανέβασαν στα social media άγνωστοι οι οποίοι φαίνεται μέσα στη νύχτα να καταδιώκουν έναν λύκο για πολλή ώρα.

Το ζώο πανικόβλητο τρέχει να σωθεί και οι «λεβέντες», οι κακοποιητές ενός ανυπεράσπιστου ζώου μέσα στο αυτοκίνητο γελούν, κορνάρουν τρομάζοντάς το ακόμα περισσότερο και το διασκεδάζουν φωνάζοντας μάλιστα «κάνε άκρη ρε!»

Διαπιστώνουν επίσης ότι το ζώο κουράστηκε λέγοντας ότι «βγάζει σάλια».

Το βίντεο το οποίο ουδείς γνωρίζει τι κατάληξη είχε κάνει τον γύρο των social media και θεωρείται βέβαιο ότι οι αρμόδιες αρχές θα επιληφθούν αυτεπάγγελτα προκειμένου να εντοπιστούν οι βασανιστές του ζώου το οποίο ανυπεράσπιστο έτρεχε να γλιτώσει.



Ο τόπος και ο χρόνος που έγινε το περιστατικό δεν είναι γνωστός, ωστόσο από τα metadata του βίντεο είναι εύκολο να βρεθούν οι δράστες.