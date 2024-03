Life

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου “Kinds Of Kindness”

Tο έργο του Έλληνα σκηνοθέτη, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Έμα Στόουν, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών.

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Searchlight Pictures, το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας του Έλληνα δημιουργού Γιώργου Λάνθιμου «Kinds Of Kindness» με μουσική υπόκρουση τους ήχους του θρυλικού «Sweet Dreams».

Πρωταγωνιστούν η Έμα Στόουν (Emma Stone) μαζί με τους Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe), Μάργκαρετ Κουάλεϊ (Margaret Qualley), Χονγκ Τσάου (Hong Chau), Τζο 'Αλγουιν (Joe Alwyn) και Χάντερ Σάφερ (Hunter Schafer).

Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, η ταινία είναι ένας «μύθος σε τρίπτυχο, που ακολουθεί έναν άνδρα χωρίς επιλογές που προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο της ζωής του, έναν αστυνομικό που ανησυχεί επειδή η γυναίκα του που είχε εξαφανιστεί στη θάλασσα επέστρεψε και μοιάζει διαφορετικός άνθρωπος και μία γυναίκα αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με μία ιδιαίτερη ικανότητα, για να γίνει ένας θαυμαστός πνευματικός ηγέτης».

Το έργο, το οποίο αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ των Καννών, γυρίστηκε στα τέλη του 2022 στη Νέα Ορλεάνη.

Το πρωτότυπο σενάριο γράφτηκε από τον Γιώργο Λάνθιμο και τον Ευθύμη Φιλίππου και σηματοδοτεί την τέταρτη συνεργασία τους, ενώ είναι η πέμπτη φορά που συνεργάζεται με τη βραβευμένη ηθοποιό Έμα Στόουν.

Σύμφωνα με το Deadline, το «Kinds Of Kindness» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 21 Ιουνίου.