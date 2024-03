Κοινωνία

Ευαγγελισμός: Διαρροή καυτού νερού από τον 9ο μέχρι τον 3ο όροφο του νοσοκομείου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλημμύρισε με καυτό νερό το πρωί το νοσοκομείο Ευαγγελισμός καθώς έγινε διαρροή και τα νερά έφθασαν από τον 9ο μέχρι τον 3ο όροφο.

-

Διαρροή καυτού νερού σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 27 Μάρτη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εκτιμάται ότι η διαρροή ξεκίνησε από τον 9ο όροφο και το νερό έφτασε μέχρι και τον 3ο όροφο, στην σκάλα μπροστά από τις ΜΕΘ.

Η διαρροή σταμάτησε και αποκαταστάθηκε μετά από μια ώρα περίπου.

Πρόκειται για την πολλοστή φορά που σημειώνεται πρόβλημα τεχνικής φύσης στο νοσοκομείο και αναδεικνύει τα ζητήματα της υποχρηματοδότησης και της υποσυντήρησης των κτιριακών υποδομών του νοσοκομείου.

Ζητήματα που κατ' επανάληψη έχει αναδείξει το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ευαγγελισμός» (ΣΕΝΕ) με ανακοινώσεις και παρεμβάσεις.

Πηγή: 902.gr