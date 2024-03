Κοινωνία

Σύλληψη Ρομά που έφευγε από το Ζεφύρι για να κλέψει στον Ωρωπό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος συλλήψεων και δικογραφιών έχει στο ιστορικό του ο δράστης, ο οποίος δεν σταμάτησε να κάνει απάτες και κλοπές.

-

Συνελήφθη ένας 43χρονος ρομά στον Ωρωπό καθώς εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστείες, κλοπές και σωματικές βλάβες. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε συλληφθεί άλλες τρεις φορές και είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του άλλες έξι! Είχε απολογηθεί και είχε αφεθεί ελευθερος με περιοριστικούς όρους.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνελήφθη μετά από διερεύνηση και αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πρωινές ώρες της 23-3-2024 στον Ωρωπό, 43χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστείες, κλοπές και σωματικές βλάβες.

Ειδικότερα, το 2023, ο διωκόμενος προσέγγισε σε -3- περιπτώσεις ηλικιωμένα άτομα στην περιοχή του Ωρωπού και προσποιούμενος ότι γνωρίζει συγγενικά τους πρόσωπα, κατάφερε να αποσπάσει χρηματικά ποσά.

Μάλιστα, δεν δίστασε να ασκήσει σωματική βία, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό 73χρονου, ο οποίος αντιλήφθηκε την κλοπή, προκειμένου να κρατήσει το χρηματικό ποσό που του είχε αφαιρέσει.

Επιπρόσθετα, εξιχνιάστηκε η συμμετοχή του σε διάπραξη ληστείας και κλοπής στην περιοχή της Παλλήνης τον Νοέμβριο του 2022, όπου στην περίπτωση της ληστείας, επιβαίνοντας σε όχημα παρέσυρε ηλικιωμένο, με σκοπό να διατηρήσει το χρηματικό ποσό που μόλις είχε αφαιρέσει.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.