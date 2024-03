Δωδεκανήσα

Κάλυμνος: Μπήκε με σπαθί σε σούπερ μάρκετ και προκάλεσε πανικό!

Ο 29χρονος εντοπίστηκε να κυκλοφορεί κραδαίνοντας ένα ξίφος μήκους 79 εκατοστών και τρομάζοντας τους περαστικούς.

Πανικός προκλήθηκε σε σούπερ μάρκετ της Καλύμνου, όταν ένας 29χρονος μπήκε στο κατάστημα κρατώντας στα χέρια του ένα... σπαθί.

Οι εργαζόμενοι του σούπερ μάρκετ τρομοκρατήθηκαν και κάλεσαν την αστυνομία.

Ο 29χρονος εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στην περιόχη με την ονομασία ενορία Χριστού, κραδαίνοντας ένα ξίφος μήκους 79 εκατοστών και τρομάζοντας τους περαστικούς

Τελικά, συνελήφθη ενώ κατασχέθηκε και το σπαθί του…

