Κοινωνία

Έκλεψαν δεκάδες μπαταρίες φορτηγών μέσα σε λίγες ημέρες! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικά "πλούσια" και... στοχευμένη δράση είχαν οι δύο δράστες, που μεταξύ άλλων "άδειασαν" και το ντεπόζιτο οχήματος, κλέβοντας τα καύσιμα.

-

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

"Στο πλαίσιο καθημερινών εποχούμενων περιπολιών και αστυνομικών ελέγχων που διενεργούνται από Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, πρώτες πρωινές ώρες χθες (27-03-2024) 38χρονο ημεδαπό, ο οποίος αποπειράθηκε να αφαιρέσει τις μπαταρίες από Ι.Χ. Φορτηγό στην περιοχή της Σίνδου. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και συσκευασία ηρωίνης, συνολικού βάρους (0,3) γραμμαρίων.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Δέλτα προέκυψε ότι ο 38χρονος, από κοινού κατά περίπτωση με 45χρονο ημεδαπό και 36χρονη ημεδαπή, κατά το χρονικό διάστημα από 07 Φεβρουαρίου έως και 23 Μαρτίου 2024, από τις περιοχές της Ν. Μαγνησίας, Χαλάστρας, Ανατολικού, Κυμίνων, Ν. Μαλγάρων και τη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, προέβησαν σε:

22 περιπτώσεις κλοπής μπαταριών (τετελεσμένες και σε απόπειρα) από φορτηγά, μηχανήματα έργων και γεωργικούς ελκυστήρες αφαιρώντας συνολικά 77 μπαταρίες,

1 περίπτωση κλοπής πινακίδων κυκλοφορίας από Ι.Χ.Ε. όχημα και

1 περίπτωση κλοπής καυσίμου από φορτηγό, όπου αφαίρεσαν 1.200 λίτρα πετρέλαιο από το ρεζερβουάρ.

Η εκτιμώμενη αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 18.000 ευρώ.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 38χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα (1) πιστόλι με γεμιστήρα των (8) φυσιγγίων,

ένα (1) πιστόλι άνευ αριθμού,

τριάντα (30) φυσίγγια,

ένα (1) φυσίγγιο πολεμικού όπλου,

ένα (1) μαχαίρι – αναδιπλούμενο (στιλέτο) και

μία (1) κυνηγετική καραμπίνα.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί αρμοδίως".

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πιστώνονται στις 29 Μαρτίου

Τέμπη - Σταϊκούρας: Ο Καραμανλής δεν αγνόησε τις προειδοποιήσεις για θέματα ασφάλειας (βίντεο)

Πούτιν: Κατάρριψη όσων F-16 δοθούν στην Ουκρανία