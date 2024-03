Αθλητικά

Γιακουμάκης: Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα στήριξης!

Με μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Γιώργος Γιακουμάκης απάντησε στους επικριτές του και τους ευχήθηκε κάποια στιγμή να βρουν και εκείνοι το νόημα της ζωής.

Με μια οικογενειακή φωτογραφία, έχοντας στην αγκαλιά του τα δύο του μικρά παιδιά τοποθετήθηκε στα social media ο Γιώργος Γιακουμάκης μετά τον αποκλεισμό της Εθνική Ελλάδας από τα τελικά του Euro απέναντι στη Γεωργία. Ο Έλληνας φορ απάντησε στους επικριτές του και τους ευχήθηκε κάποια στιγμή να βρουν το νόημα της ζωής, ενώ ευχαρίστησε παράλληλα εκείνους που τον στήριξαν με μηνύματα αγάπης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Γιακουμάκη:

«Ταξιδεύοντας πάνω από 20 ώρες για να επιστρέψω στο σπίτι μου δεν σταμάτησα στιγμή να σκέφτομαι ότι δεν κράτησα την υπόσχεση που έδωσα στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Ότι δηλαδή θα γυρίσω πίσω νικητής! Μία υπόσχεση που είχα δώσει εδώ και 4 μήνες! Αυτός είναι και ο λόγος που με καταρράκωσε περισσότερο.

Δέχτηκα άπειρες ευχές το τελευταίο 24ωρο και δεν έχω παρά να ευχηθώ κι εγώ ο ίδιος στους ίδιους αυτούς ανθρώπους κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον να βρουν το νόημα της ζωής όπως έχω εγώ και να πάρουν τέτοιες αγκαλιές και αγάπη όπως πήρα εγώ σήμερα, διότι προφανώς δεν πήραν ποτέ μέχρι τώρα στη ζωή τους από την οικογένειά τους. Υγ: Πολλοί από χθες έγιναν από γνωστοί, φίλοι μου.

Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα στήριξης! Σας εκτιμώ απεριόριστα».

