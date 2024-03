Πολιτική

Βουλή: Απορρίφθηκε η πρόταση δυσπιστίας

Με πόσες ψήφους απορρίφθηκε η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ

Με 159 "κατά" και 141 "υπέρ" απορρίφθηκε η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε την Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Κ. Τασούλας, πρόκειται για την πρόταση δυσπιστίας που διήρκεσε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος σημείωσε - μεταξύ άλλων- πως «κάποιοι επιτήδειοι φρόντισαν να ρίξουν το σπόρο της αμφιβολίας στη δικαιοσύνη. Πολιτικές δυνάμεις μεταβλήθηκαν σε εμπόρους το πόνου». Διεμήνυσε ότι δεν θα συγκυβερνήσει με κανένα παράκεντρο του τόπου.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε, κοιτώντας τους επιζήσαντες και τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, πως δεν δόθηκε καμία εντολή για συγκάλυψη. Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός προς την αντιπολίτευση σχετικά με την στάση που έχει κρατήσει εδώ και έναν χρόνο για το εν λόγω ζήτημα, αναφέροντας: «Υιοθετείτε όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που διακίνησε ο κ. Βελόπουλος».

Παραιτήθηκαν Μπρατάκος και Παπασταύρου

Ο Υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιάννης Μπρατάκος, υπέβαλαν στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τις παραιτήσεις τους το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο πριν ανέβει ο πρωθυπουργός στο βήμα της Βουλής για την ομιλία του

Ο Πρωθυπουργός τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία και έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις τους.

Η συμμετοχή σε μια κοινωνική συνάντηση έδωσε το λάθος μήνυμα , ανέφεραν κυβερνητικές πηγές για την παραίτηση του υπουργού Επικρατείας, Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιάννη Μπρατάκου, παραιτήσεις τις οποίες έκανε αποδεκτές ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

