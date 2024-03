Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 29 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Μάρκου επισκόπου Αρεθουσίων, Κυρίλλου διακόνου και των συν αυτοίς παρθένων γυναικών και ιερωμένων ανδρών (†364): Ιωνά και Βαραχησίου και των συν αυτοίς: Αβίβου, Ζανιθά, Ηλία, Λαζάρου, Μάρη, Μαρούθα, Ναρσή, Σάβα, Σιμιάθη.

Οσίου Ευσταθίου επισκόπου Κίου.