MYTILINEOS - Data Youth: Ενδυνάμωση άνεργων νέων με ψηφιακές δεξιότητες

Στόχος της σύμπραξης της MYTILINEOS με το Πρόγραμμα Data Youth είναι η υποστήριξη των άνεργων νέων και η αύξηση της βιώσιμης απασχόλησης.

Όπως ανακοίνωσε η MYTILINEOS Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (MYTILINEOS) «συμπράττει για 6η χρονιά με την κοινωνική επιχείρηση knowl και υλοποιεί το Πρόγραμμα Data Youth, για την ενδυνάμωση άνεργων νέων με ψηφιακές δεξιότητες.

Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την απασχόληση των νέων στη σύγχρονη οικονομία και η έλλειψη αυτών ακριβώς των δεξιοτήτων είναι από τις βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της βιώσιμης απασχόλησης, η μείωση του ψηφιακού χάσματος στην ομάδα στόχου και η ανάπτυξη καινοτομικής σκέψης και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, μέσω του Data Youth θα παρέχονται δωρεάν συμβουλευτική και κατάρτιση δεξιοτήτων σε 25 άνεργους νέους και νέες, αξιοποιώντας τη βραβευμένη μεθοδολογία του Επιταχυντή Δεξιοτήτων και Απασχολησιμότητας, ενός ολιστικού και εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν, χωρίς κόστος, συμβουλευτική, διάγνωση των δυνατών τους σημείων, συνεδρίες ενδυνάμωσης, βιογραφικό σημείωμα, mentoring από επαγγελματίες της αγοράς και διασύνδεση με εταιρείες και οργανισμούς.

Η πρωτοβουλία Data Youth συμβάλλει ενεργά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ψηφιακές δεξιότητες. Μέσω της παροχής κατάρτισης και επαγγελματικής στήριξης σε άνεργους νέους, το πρόγραμμα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ψηφιακά επιδέξιου και ανταγωνιστικού εργατικού δυναμικού, προωθώντας την καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Ο Επιταχυντής Δεξιοτήτων και Απασχολησιμότητας της Κοινωνικής Επιχείρησης knowl προσφέρεται δωρεάν καθώς εντάσσεται στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS στο πλαίσιο της στήριξης των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Μηδενική φτώχεια (1), Ποιοτική Εκπαίδευση (4), Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη (8) και Λιγότερες Ανισότητες (10).

Ξεκίνησε η υποβολή ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση έως και τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

Δείτε τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΔΩ».