Οι "Boomers" στην κορυφή της τηλεθέασης

Οι «Boomers», η νέα τηλεοπτική διαδρομή των «Ράδιο Αρβύλα» έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού

Οι «Boomers», η διαφορετική τηλεοπτική πρόταση της παρέας από τη Θεσσαλονίκη που αγκαλιάστηκε αμέσως από τους τηλεθεατές, έκαναν και τον Μάρτιο αισθητή την παρουσία τους, παραμένοντας στην κορυφή της τηλεθέασης.

Οι τρεις «Boomers», Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Σερβετάς και Χρήστος Κιούσης, μαζί με τους «Κωστάκη» και «Πασοκτσή», ήταν πρώτοι στη ζώνη προβολής τους τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 19,5%, και 6,8 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με 18,7% και 3,1 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Η εκπομπή υπερίσχυσε του ανταγωνισμού, έχοντας μαζί της 1.404.877 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’, ενώ κατέγραψε υψηλές πτήσεις σε άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών.

Μέσα από ατάκες - φωτιά, ανατρεπτικά ρεπορτάζ και σατιρικές συνεντεύξεις, αλλά πάνω απ’ όλα μέσα από τη μοναδική αλληλοεπίδραση με το τηλεοπτικό κοινό, οι «Boomers» συνεχίζουν να ρίχνουν την απολαυστικά ξεχωριστή ματιά τους πάνω στην επικαιρότητα και την καθημερινότητά μας.

