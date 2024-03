Κοινωνία

Ορχομενός: Ακινητοποιημένο τρένο λόγω φωτιάς – Μεγάλη καθυστέρηση

Πού ακριβώς ξέσπασε η φωτιά. Αναμένεται καθυστέρηση στα δρομολόγια

Ακινητοποιημένη βρίσκεται η αμαξοστοιχία IC54 με δρομολόγιο από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Ορχομενού, καθώς έχει ξεσπάσει πυρκαγιά κοντά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα η φωτιά έχει εκδηλωθεί μεταξύ των χωριών Θορικό και Ρωμαϊκό, ενώ για την κατάσβεση της επιχειρούν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Η αμαξοστοιχία IC54 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) με εντολή του ΟΣΕ και της Πυροσβεστικής, παραμένει σταθμευμένη στον Σ.Σ Λειβαδιάς, λόγω πυρκαγιάς πλησίον των γραμμών. Αναμένεται καθυστέρηση. — Hellenic Train (@HellenicTrain) March 29, 2024

