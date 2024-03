Κόσμος

Γαλλία: Στη φυλακή έφηβοι φαρσέρ

Η δράση των ανήλικων που τους έφερε ενώπιον των Αρχών και τελικά στη φυλακή.

Τρεις έφηβοι συνελήφθησαν στη Γαλλία, σε ξεχωριστές υποθέσεις, επειδή έκαναν φάρσες για τοποθέτηση βόμβας σε γυμνάσια και λύκεια της χώρας με τον έναν από αυτούς να δηλώνει ότι αστειευόταν και ότι «ήθελε να κάνει όπως και οι άλλοι».

«Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι μόνοι τους και θα σχηματίσουμε ασπίδα γύρω τους, γύρω από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα», διαβεβαίωσε η υπουργός Παιδείας Νικόλ Μπελουμπέτ, η οποία επισκέφθηκε σήμερα ένα λύκειο του Μπορντό, ένα από τα σχολεία που δέχτηκαν «απειλές».

«Όλα όσα αγγίζουν το σχολείο, όσον αφορά τις κακόβουλες ενέργειες, είναι πραγματικά απαράδεκτα», πρόσθεσε η υπουργός, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν διατυπωθεί διαδικτυακά πολλές απειλές για επιθέσεις σε δεκάδες γυμνάσια και λύκεια όλης της Γαλλίας, γεγονός που ανησυχεί την κυβέρνηση. Από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας περισσότερα από 150 εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν μπει στο στόχαστρο τέτοιων απειλών, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ένας 16χρονος μαθητής, που φέρεται ότι ήταν εκείνος που διατύπωσε απειλές εναντίον του σχολείου το οποίο επισκέφθηκε σήμερα η υπουργός, τέθηκε υπό κράτηση σήμερα. Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ερευνάται για «απειλές θανάτου» και «δημόσια απολογία τρομοκρατικής ενέργειας».

Στην Αλσατία, στην ανατολική Γαλλία, ένας 15χρονος συνελήφθη χθες και παραδέχτηκε ότι έκανε τέσσερις φάρσες για βόμβα σε δύο γυμνάσια στη Μιλούζ και τα περίχωρά της. Στον εισαγγελέα ανηλίκων όπου οδηγήθηκε παραδέχτηκε ότι έκανε τέσσερις τηλεφωνικές φάρσες «για πλάκα» και «για να κάνει όπως οι άλλοι».

Ένας 17χρονος συνελήφθη επίσης την Πέμπτη στα προάστια του Παρισιού.

