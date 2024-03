Life

“5x5 Σπέσιαλ” με Σκαρμούτσο και Κωvσταντάρα

Σε παγκόσμια αποκλειστικότητα ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας χορεύουν κρητικό Σιγανό και το γλέντι στο πλατό του «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ ξεκινά!

Ο Θάνος Κιούσης την Κυριακή 31 Μαρτίου φοράει τα «βραδινά» του και μας υποδέχεται με σπέσιαλ διάθεση σε ένα ακόμα νυχτερινό, εκθαμβωτικό και άκρως διασκεδαστικό «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ, που υπόσχεται να κάνει το βράδυ της Κυριακής μας πιο παιχνιδιάρικο με σπέσιαλ νέους γύρους!

Το πλατό του «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ γεμίζει με γέλια και απολαυστικές ατάκες από αγαπημένους και λαμπερούς καλεσμένους, που παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Δεσμός για τα σχολεία», που φέτος επικεντρώνει τις δράσεις του στην πλημμυροπαθή Θεσσαλία και στα σχολεία της περιοχής.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Θάνος Κιούσης μάς καλωσορίζει σε ένα μοναδικό βραδινό «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ με καλεσμένους τον Δημήτρη Σκαρμούτσο και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, οι οποίοι έρχονται έτοιμοι να τα δώσουν όλα για την ομάδα τους, αλλά και για καλό σκοπό!

Όλοι οι παίκτες απαντούν στις ερωτήσεις του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού με χιούμορ, φαντασία και ανεβασμένη διάθεση.

Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση: «Εκτός από το να κολυμπήσετε πείτε μας κάτι άλλο που θα κάνατε στην πισίνα ενός ξενοδοχείου;»

Στο Τσακ Μπαμ τα μπάζερ παίρνουν φωτιά, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ψάχνει τεχνικό για να φτιάξει το μπάζερ του, ενώ ο πάντα απρόβλεπτος Θάνος προκαλεί σε ένα μοναδικό challenge τους καλεσμένους του με μια απολαυστική αλλαγή ρόλων... Ο Λάμπρος μαγειρεύει με μεγάλη επιτυχία καμένα τορτελίνια και ο Δημήτρης, ως δημοσιογράφος, δηλώνει πως έχει σιχαθεί τους γήινους και κάνει πολλές αποκαλύψεις, που βασίζονται στις έγκυρες εξωγήινες πηγές του.

Οι δύο «αντίπαλοι» παίκτες έχουν έρθει με άγριες διαθέσεις για να κερδίσουν και κάνουν το δικό τους μοναδικό σπέσιαλ παιχνίδι! Και επειδή, όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ κανείς δεν φεύγει χαμένος σίγουρα αυτά τα σπέσιαλ επεισόδια θα είναι για όλους, ένα μεγάλο δώρο!

«5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ με τον Θάνο Κιούση: Κυριακή 31 Μαρτίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

Project Manager: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ

Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

Αρχισυντάκτρια: ΕΛΛΗ ΠΑΣΣΑ

Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

Βοηθός Σκηνοθέτης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΟΡΑΣ

Οργάνωση Παραγωγής: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Διεύθυνση Παραγωγής: ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΗΣ

