Εορτολόγιο - 30 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα, 30 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Ζαχαρίου του νέου, ιερομάρτυρος επισκόπου Κορίνθου (†1684)

Οσίων Ιωάννου του της «Κλίμακος» (†615), Ιωάννου πατριάρχου Ιεροσολύμων

Ευβούλης, μητρός αγίου Παντελεήμονος

Η ανατολή του Ηλίου έγινε στις 06:12, η δύση του θα γίνει στις 18:46. Η Σελήνη είναι 19.5 ημερών Βίοι Αγίων Ο άγιος Ζαχαρίας, ήταν επίσκοπος Κορίνθου, αλλά συκοφαντήθηκε από τούς Τούρκους ότι συνεργαζόταν με τους Ενετούς κατά την εκστρατεία του Μοροζίνη στην Ελλάδα. Γι` αυτό το λόγο, συνελήφθη και αφού βασανίστηκε σκληρά, οδηγήθηκε στο κριτή, ο οποίος τον προέτρεψε να αρνηθεί την πίστη του. Ο Ζαχαρίας αρνήθηκε πεισματικά γι` αυτό καταδικάστηκε να καεί ζωντανός στη φωτιά. Οι χριστιανοί όμως της Κορίνθου κατόρθωσαν αφού προσέφεραν ένα αξιόλογο χρηματικό ποσό να μετατρέψουν τον φρικτό αυτό τρόπο της θανατικής καταδίκης. Έτσι αποκεφαλίστηκε στη Κόρινθο, στις 30 Μαρτίου 1684. Ήταν Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως.

Ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακας ήταν γιος πλούσιας και ευσεβούς οικογένειας. Σε νεαρή ηλικία, έλαβε μεγάλη μόρφωση, ώστε να διακρίνεται ανάμεσα στους συνομήλικούς του. Εκείνος όμως, ενδιαφερόταν περισσότερο για την προσευχή, τις θεολογικές μελέτες και την άσκηση γι` αυτό πήγε στο Όρος Σινά, κοντά στον φημισμένο αναχωρητή Μαρτύριο, ο οποίος καθοδήγησε πνευματικά τον νεαρό Ιωάννη. Μετά από τέσσερα χρόνια άσκησης, εκάρη μοναχός ενώ η φήμη των αρετών και της σοφίας του είχε ευρύτερα διαδοθεί. Γι` αυτό πολλοί μοναχοί και λαϊκοί, αλλά και αξιωματούχοι έρχονταν στη Μονή για να ζητήσουν τη συμβουλή του. Μετά το θάνατο του ηγούμενου της Μονής και κατόπιν απαιτήσεως των αδελφών δέχθηκε να γίνει ηγούμενος για μερικά χρόνια. Αργότερα, επιθυμώντας την άσκηση και τις μελέτες του, αποσύρθηκε στην έρημο, όπου και έγραψε τα δύο περίφημα συγγράμματά του την «Κλίμακα» και τον «Λόγο προς τον ποιμένα». Εκοιμήθη εν ειρήνη περί το 650. Πηγή: ecclesia.gr