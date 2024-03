Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση παιδί που υπέστη ανακοπή καρδιάς

Αγώνα δρομου έκανε το ΕΚΑΒ το βράδυ της Παρασκευή ώστε να φτάσει το παιδί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Επιχείρηση για την μεταφορά ενός τρίχρονου παιδιού έγινε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το παιδί υπέστη ανακοπή καρδιάς και οι γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ εφάρμοσαν “εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, διασωληνώθηκε και με αυτόματη κυκλοφορία παραδόθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»”.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτησή ενήργησαν δύο ασθενοφόρα και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.



Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης επιχείρησε σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής 3χρονου παιδιατρικού ασθενούς. Στο σημείο ενήργησαν δύο συμβατικά ασθενοφόρα και μια Κινητή Ιατρική Μονάδα.



Εφαρμόστηκε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, διασωληνώθηκε και με αυτόματη κυκλοφορία παραδόθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο». Μια άρρηκτη αλυσίδα επιβίωσης που ξεκίνησε από τους Τηλεφωνητές, τον Ιατρό Συντονιστικού Κέντρου,τους Ασυρματιστές-Διαβιβαστές και ολοκληρώθηκε από την Ομάδα Αναζωογόνησης στο πεδίο δουλεύοντας όλοι με ακρίβεια και επαγγελματισμό“.



