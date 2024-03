Κοινωνία

Φωτιά στον Υμηττό

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κοντά στις κεραίες του Υμηττού, σε δύσβατο σημείο.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κακόρεμα στον Υμηττό Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κοντά στις κεραίες του Υμηττού, σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 8 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες.

