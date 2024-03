Κοινωνία

Φωτιά στον Υμηττό: Σύλληψη για εμπρησμό

Ποιος συνελήφθη και πώς φέρεται να έβαλε την φωτιά τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Υμηττό.

Συνελήφθη ένας 30χρονος για την φωτιά στον Υμηττό, η οποία ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι Ιρανός και την έβαλε με αναπτήρα. Η φωτιά ήταν σε απόσταση ενός χιλιομέτρου και δεν πρόλαβε να πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Η Ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρει ότι «Συνελήφθη σήμερα, 30 Μαρτίου 2024, τις πρώτες πρωινές ώρες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), αλλοδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς από πρόθεση, εντός δασικής έκτασης, στο όρος του Υμηττού, άνωθεν της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Κουταλά Αττικής. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του κ. Εισαγγελέα.»





