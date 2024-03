Κοινωνία

Κολωνάκι: Καβγάς με πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός σήμανε τη ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας.

Καβγάς μεταξύ τεσσάρων ατόμων που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Κολωνάκι κατέληξε σε πυροβολισμούς και συλλήψεις.

Το σκηνικό έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 3:00 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Ηρακλείτου και Αναγνωστοπούλου και ένας εκ των εμπλεκομένων πυροβόλησε στον αέρα, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος.

Δύο άτομα ,ωστόσο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, για τις πρώτες βοήθειες, λόγω των χτυπημάτων από τον καβγά.

Πλησίον του σημείο όπου εκτιλύχθηκε το επεισόδιο, βρέθηκαν οι επιτεθέμενοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν ένα πιστόλι και δύο κάλυκες.

