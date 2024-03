Πολιτική

Mητσοτάκης από Μοσχάτο: Δεν συγκυβερνούμε με κανέναν - Εσείς μας εκλέγετε και σε εσάς λογοδοτούμε

«Θα προχωρήσουμε παρά τους εκβιασμούς, παρά τις πιέσεις. Αυτή την εντολή έχουμε πάρει» πρόσθεσε.

Από τον δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε τις εξορμήσεις του ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου. «Σε μία εβδομάδα από τώρα θα έχουμε το 15ο Συνέδριο της παράταξής μας. Ένα συνέδριο επετειακό. Ένα συνέδριο το οποίο γίνεται με σκοπό να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Ένα συνέδριο που θα είναι μια αφορμή να δούμε το διαχρονικό αποτύπωμα αυτής της μεγάλης παράταξης στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Η παράταξη που αποκατέστησε τη Δημοκρατία. Η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη.

Η παράταξη που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και η παράταξη που σήμερα κάνει την Ελλάδα μια πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή είναι η μεγάλη δικιά μας παρακαταθήκη. Μια παρακαταθήκη η οποία γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρη εν όψει των μεγάλων κρίσεων και των μεγάλων δυσκολιών που καλείται και σήμερα να αντιμετωπίσει η χώρα. Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας είναι πολύ σημαντικό το σκάφος της πατρίδας μας να παραμένει σταθερό και ασφαλές. Και αυτή την σταθερότητα και την ασφάλεια μόνο η ΝΔ μπορεί σήμερα να την εγγυηθεί», τόνισε ο πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο δήμο Μοσχάτου-Ταύρου.

Για την πρόταση δυσπιστίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Το αποτέλεσμα προφανώς ήταν το αναμενόμενο. Θεωρώ όμως ότι η συζήτηση αυτή ήταν πολύ αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο δυστυχώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης σκοπεύουν να εξακολουθούν να εργαλειοποιούν μια εθνική τραγωδία προκειμένου να αποκομίσουν πρόσκαιρα κομματικά οφέλη. Μην έχοντας τίποτα να πουν στον ελληνικό λαό, αναμοχλεύουν τα ίδια και τα ίδια. Θέλω να τους απαντήσω γι ακόμα μία φορά ότι η προσοχή της παράταξής μας είναι στραμμένη πρώτα και πάνω απ' όλα στα δικά σας προβλήματα, στα προβλήματα της κοινωνίας και στην επίλυσή τους».

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Μας δώσατε μια ισχυρή εντολή τον Ιούνιο του 2023 να εξακολουθούμε να προχωρούμε ένα πολυδύναμο εκσυγχρονιστικό έργο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της δικιάς σας ζωής. Να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της οικονομίας. Να έχετε καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο μας ζητήσατε και μας ζητάτε είναι ναι, να κάνουμε την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και από αυτόν τον στόχο δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε».

«Ασυμβίβαστα θα προχωρήσουμε παρά τους εκβιασμούς, παρά τις πιέσεις. Αυτή την εντολή έχουμε πάρει. Προσωπικά εγώ αλλά και η παράταξή μας λογοδοτεί μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν συγκυβερνούμε με κανέναν. Εσείς μας εκλέγεται και σε εσάς λογοδοτούμε» πρόσθεσε.

Κάνοντας αναφορά στην αύξηση του κατώτατου μισθού τα 830 ευρώ τόνισε: «Όταν ήρθαμε στα πράγματα παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ και μέσα σε τέσσερα χρόνια έχει αυξηθεί κατά 27%, όταν συνολικά ο πληθωρισμός το ίδιο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί κατά 17%. Οι αυξήσεις που έχουμε δώσει σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν τον κατώτατο μισθό συνολικά είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ξεκάθαρα ότι το μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφεται σε ολόκληρη την κοινωνία, πρωτίστως σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Γι' αυτό δώσαμε αυξήσεις για πρώτη φορά στους δημόσιους υπαλλήλους. Γι' αυτό δώσαμε αυξήσεις στους συνταξιούχους. Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί η οικονομία αναπτύσσεται και γιατί ο πλούτος τον οποίο δημιουργούμε πρέπει να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία».

Μιλώντας για την προεκλογική περίοδο ο πρωθυπουργός επισήμανε :«οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές όχι μόνο για το ποιους ευρωβουλευτές θα στείλουμε, είναι πολύ σημαντικές γιατί όσο πιο ισχυρή είναι η ΝΔ με τόσο μεγαλύτερη αξιοπιστία και δύναμη θα πάω στις Βρυξέλλες να διαπραγματευθώ τα εθνικά δίκαια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

