Προαστιακός: Συρμός άρχισε να γεμίζει καπνούς εν κινήσει

Ο μηχανοδηγός σταμάτησε το δρομολόγιο κι αποβίβασε τους επιβάτες.

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγο στους επιβάτες του δρομολογίου Κιάτο – Πάτρα με τον Προαστιακό, μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο συρμός άρχισε να γεμίζει καπνούς.

Σύμφωνα με το tempo24.news, έγκαιρα ο μηχανοδηγός του συρμού κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και αποβίβασε τους επιβάτες στον σταθμό του Ξυλοκάστρου ώστε να παραληφθούν από άλλο συρμό και να μεταφερθούν με ασφάλεια στον τελικό τους προορισμό.

