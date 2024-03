Παράξενα

Ελβετία: Τεράστια ποσότητα άμμου από τη Σαχάρα κάλυψε τον ουρανό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ορατότητα μειώθηκε δραματικά δίνοντας μια κιτρινωπή απόχρωση στο φως της ημέρας σε μεγάλο μέρος της χώρας.

-

Μια τεράστια ποσότητα άμμου από τη Σαχάρα έχει καλύψει τον ελβετικό ουρανό από την Παρασκευή, μειώνοντας δραματικά την ορατότητα και δίνοντας μια κιτρινωπή απόχρωση στο φως της ημέρας σε μεγάλο μέρος της χώρας.

"Η άφιξη #άμμου από τη #Σαχάρα οδηγεί σε πολύ σαφή μείωση της ηλιοφάνειας και της ορατότητας. Υπάρχει επίσης μια αύξηση στις συγκεντρώσεις λεπτών σωματιδίων", υπογραμμίζει η ελβετική μετεωρολογική υπηρεσία MeteoSwiss σε μήνυμα στο X.

Καθώς η άμμος συγκεντρώνεται κάτω από τα 3000 μέτρα, η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα, από τις όχθες της λίμνης της Γενεύης μέχρι την υπόλοιπη χώρα.

Το AirCHeck, η εφαρμογή που ξεκίνησε από τα καντόνια για την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την ποιότητα του αέρα στην Ελβετία, αναφέρει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υψηλή σε μια ακτίνα από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά της χώρας.

Αυτή η σκόνη έφτασε περίπου τους 180.000 τόνους, σύμφωνα με τα μοντέλα υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκαν, δήλωσε στο δημόσιο ραδιόφωνο ο μετεωρολόγος Ρομάν Μπρόλι της SRF Meteo.

Ήδη την Παρασκευή, ένας ισχυρός νότιος άνεμος είχε μεταφέρει άμμο από τη Σαχάρα από τη βόρεια Αφρική στην Ελβετία.

Η Σαχάρα είναι η μεγαλύτερη πηγή ορυκτής σκόνης, απελευθερώνοντας από 60 έως 200 εκατομμύρια τόνους ετησίως και ενώ τα μεγαλύτερα σωματίδια πέφτουν γρήγορα στο έδαφος, τα μικρότερα μπορούν να μεταφερθούν χιλιάδες χιλιόμετρα και να φτάσουν σε όλη την Ευρώπη.

Καθώς κατακάθεται, αυτή η άμμος δίνει μια πορτοκαλί απόχρωση στο χιόνι.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί συνελήφθησαν για παράβαση καθήκοντος

Κώστας Καραμανλής για δημογραφικό: Είναι ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του κράτους

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το μηχάνημά του