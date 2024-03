Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 31 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

-

Σήμερα, 31 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Ιερομαρτύρων Υπατίου επισκόπου Γαγγρών (†326), Αυδά επισκόπου εν Περσία και των συν αυτω Εννέα μαρτύρων.

Των εν Έρμουπόλει Αιγύπτου Βενιαμίν διακόνου, Μενάνδρου, Σαβίνου και ετέρων 38. Μάρτυρος Θεοφίλου του Κρητός.

Οσίων Ακακίου Α` επισκόπου Μελιτηνής, Βλασίου τον εξ Αμορίου και Στεφάνου του θαυματουργού.

Θεοφίλου και Ιωνά μητροπολίτου πασών των Ρωσιών.

Η ανατολή του Ηλίου είναι στις 07:11, η δύση του θα γίνει στις 19:47.

Η Σελήνη είναι 20.4 ημερών.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αντιγράφων Ασφαλείας (backup).

Ο βίος του Άγιου Υπάτιου

O άγιος Υπάτιος ήταν επίσκοπος Γαγγρών στα χρόνια του Μεγ. Κωνσταντίνου και συμμετείχε στην Α` Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Διακρίθηκε για την ορθόδοξη πίστη του και την σφοδρή του πολεμική έναντι των δυσεβών αιρετικών και δη αρειανών.

Η επιτυχία αυτής της πολεμικής, εξήγειρε τούς πληγέντες, οι οποίοι ζητούσαν την εξόντωσή του.

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποίησαν πληρωμένους ειδωλολάτρες, οι οποίοι σε κάποια κρημνώδη περιοχή κτύπησαν τον άγιο μέχρι θανάτου χαρίζοντάς του όμως αντί της επίγειας, την ουράνια ζωή και δόξα.

Ο βίος του όσιου Ακάκιου

O όσιος Ακάκιος γεννήθηκε περί το 431και χειροτονήθηκε επίσκοπος Μελιτίνης.

Όταν συντάραξε την αυτοκρατορία και την εκκλησία η αίρεση του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, ο όσιος διακρίθηκε για την επιμονή του στην χριστιανική πίστη, την οποία προσπάθησε να φυλάξει ανόθευτη από τις αιρετικές κακοδοξίες, και την ενημέρωση και προστασία του ποιμνίου του.

Για το λόγο αυτό συνέγραψε σπουδαιότατες αντιαιρετικές πραγματείες εκ των οποίων σώζεται μία, η οποία εξεφωνήθη στη Έφεσο.

Διακρίνεται για το πάθος με το οποίο ο άγιος στηρίζει τις θέσεις και απόψεις του και την βαθιά θεολογική του γνώση.

Πηγή: ecclesia.gr

