Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη διάγνωση με καρκίνο (εικόνες)

Στην εκκλησία βρέθηκε με την άδεια των γιατρών του ο βασιλιάς Κάρολος, γιορτάζοντας το Πάσχα των καθολικών.

Κυριακή του Πάσχα για τη Δυτική εκκλησία σήμερα και όπως έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό ο βασιλιάς Κάρολος συνοδευόμενος από τη σύζυγο του τη βασίλισσα Καμίλα παραβρέθηκανστη θεία Λειτουργία της Αγγλικανικής εκκλησίας στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Στην ίδια λειτουργία συμμετέχουν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Αγγλία, Ισαάκ Καριπίδης. Όπως έγινε γνωστό ο βασιλιάς θα κάθεται σε απόσταση από όλους όσους θα παρακολουθήσουν την λειτουργία ενώ ανάλογα με τον καιρό ο βασιλιάς μπορεί να βγει και να χαιρετίσει το πλήθος.

Στην πασχαλινή λειτουργία δεν θα δώσουν το παρόν τους ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας όπως ανακοινώθηκε καθώς η Κέιτ Μίντλεντον νοσεί και αυτή από καρκίνο και βρίσκεται στα αρχικά στάδια προληπτικής χημειοθεραπείας και ήδη μαζί με τα παιδιά τους βρίσκονται στην εξοχική τους κατοικία στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας.

