Βασίλης Καρράς: Τελέστηκε σε στενό κύκλο το μνημόσυνο για τους τρεις μήνες από τον θάνατο του (βίντεο)

Η σύζυγός του, που ακόμη δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει την απώλεια του αγαπημένου καλλιτέχνη, δεν κατάφερε να πάει στο μνημόσυνο καθώς το ψυχολογικό βάρος για εκείνον είναι ακόμη τεράστιο.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Τρεις μήνες μετά το θάνατο του Βασίλη Καρρά και η συμφωνική ορχήστρα νέων Ελλάδος, τέλεσε μνημόσυνο στη μνήμη του, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στον Γεροπλάτανο Χαλκιδικής, καθώς ο ιερέας της ενορίας ήταν ο πνευματικός του μεγάλου τραγουδιστή.

Φίλοι, θαυμαστές και συνεργάτες, έδωσαν το παρόν στο μνημόσυνο που τελέστηκε στην εκκλησία του αγίου Δημητρίου, στον Γεροπλάτανο Χαλκιδικής. "Ήρθαμε από Θεσσαλονίκη για το μνημόσυνο ήμασταν θαυμαστές τον ακούγαμε...Υπήρξαμε συνεργάτες έπαιζα στην μπάντα του για τρία χρόνια είμαι πολύ συγκινημένος...." αναφέρουν στην κάμερα του ΑΝΤ1

Η οικογένεια του, συντετριμμένη ακόμη από την μεγάλη απώλεια, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί. Το μνημόσυνο τέλεσε ο ιερέας της ενορίας ο οποίος υπήρξε και πνευματικός του Βασίλη Καρρά. "Είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι ήταν μεγάλος τραγουδιστής..." αναφέρουν για τον σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή

Η συμφωνική ορχήστρα νέων Ελλάδος οργάνωσε το μνημόσυνο και ο μαέστρος της, αποκάλυψε πως οργανώνουν μεγάλη συναυλία, για να τιμήσουν τη μνήμη του Βασίλη Καρρά "ακόμη το συζητάμε το οργανώνουμε στόχος μας είναι να παίξουν επι σκηνής 3.000 μουσικοί....

Η συναυλία προγραμματίζεται να γίνει το καλοκαίρι του 2025".

