Κόσμος

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χρέη προσωρινού Πρωθυπουργού, για όσο χρειαστεί, θα εκτελεί ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν.

-

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα υποβληθεί σήμερα σε επέμβαση κήλης, την οποία εντόπισαν οι γιατροί του, αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο πρωθυπουργός θα υποβληθεί σε ολική νάρκωση μετά τον εντοπισμό της κήλης από τους γιατρούς του "στη διάρκεια μιας εξέτασης ρουτίνας".

"Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν θα εκτελεί χρέη υπηρεσιακού πρωθυπουργού", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τον περασμένο χρόνο, ο 74χρονος Νετανιάχου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την τοποθέτηση βηματοδότη.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Δημοσίευμα τον “θέλει” να έχει δύο χρόνια ζωής

Ελευσίνα – βία ανηλίκων: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από συμπλοκή

Αφρικανική σκόνη: Τι πρέπει να προσέχουμε