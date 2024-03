Κόσμος

Δημοτικές εκλογές στην Τουρκία: Τα πρώτα αποτελέσματα

Ποιος φαίνεται να προηγείται στην Κωνσταντινούπολη με τα έως τώρα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών

Προβάδισμα στον Εκρέμ Ιμάμογλου δίνουν τα πρώτα αποτελέσματα για την Κωνσταντινούπολη, αφού στο 3, 67% των καταμετρημένων ψήφων λαμβάνει το περίπου 49,09% έναντι περίπου 42% του Μουράτ Κουρούμ.

Ειδικότερα, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, νυν δήμαρχος και υποψήφιος από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας CHP, προηγείται στις δημαρχιακές εκλογές στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την Κωνσταντινούπολη, ανέφερε στο NTV.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ιμάμογλου παίρνει 49,09% με το 3,67% των καταμετρημένων ψήφων ενώ οΜουράτ Κουρούμ, ο υποψήφιος από το Κόμμα AKP του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, λαμβάνει το 42,83%.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου προχώρησε σε μια πρώτη δήλωση κατά την οποία εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα πρώτα αποτελέσματα.

«Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή και τα παρακολουθούμε με αγωνία. έχουμε πολύ καλή ομάδα και ένα πολύ καλό σύστημα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων. Η εικόνα που έχουμε ικανοποιεί πολύ αλλά δεν πρέπει να μιλάμε πριν να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από τον δήμο«, ανέφερε ο Ιμάμογλου.

Οι κάλπες άνοιξαν στις ανατολικές επαρχίες στις 7:00 μ.μ και έκλεισαν στις 16:00, ενώ στις δυτικές επαρχίες η ψηφοφορία διήρκεσε από τις 8:00 το πρωί έως τις 17:00.

Νωρίτερα, ο Εκρέμ Ιμάμογλου και ο Μουράτ Κουρούμ άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα με τον νυν δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης να αφήνει σαφείς αιχμές για την ασφάλεια της διεξαγωγής των εκλογών καλώντας τους πολίτες να προστατέψουν τη διαδικασία.

Ειδικότερα, ο Ιμάμογλου ζήτησε από τους πολίτες να προστατέψουν την κάλπη και την ψήφο τους: «Η ψήφος είναι ιερό δικαίωμα στη δημοκρατία μας. Αυτό το δικαίωμα πρέπει να προστατευθεί. Οι κανόνες σχετικά με την προστασία αυτού του δικαιώματος είναι σαφείς, αλλά δυστυχώς, δεδομένου ότι υπάρχουν ελλείψεις στο θέμα αυτό στην Τουρκία, το θέμα αυτό γίνεται σε συνεργασία με τους πολίτες».

Από την πλευρά του ο Μουράτ Κουρούμ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η σημερινή ημέρα ήταν γιορτή για όλους τους πολίτες της Κωνσταντινούπολης και ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την εμπιστοσύνη του.

Την κρισιμότητα των εκλογών επισήμανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσερχόμενος για να ψηφίσει, κάνοντας λόγο για εκλογές που θα σηματοδοτήσουν μια νέα εποχή για τη χώρα.

«Πραγματοποιήσαμε πρόσφατα τις βουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές. Σήμερα διεξάγουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτές οι δύο εκλογές κούρασαν το έθνος μας, και κούρασαν και εμάς. Επειδή είχαμε μια πολύ έντονη εκστρατεία. Ελπίζω ότι οι τοπικές κυβερνήσεις θα έχουν ένα καλό αποτέλεσμα για τη χώρα και το έθνος μας. Αυτές οι εκλογές θα οδηγήσουν στην έναρξη μιας νέας εποχής στη χώρα μας σε μια σύντομη περίοδο. Αφενός οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές και αφετέρου οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση ελπίζουμε να οδηγήσουν στην αρχή μιας νέας εποχής, ενός νέου αιώνα στη χώρα μας. Μακάρι να συμβεί», δήλωσε ο Ερντογάν.

K?ymetli yol ve dava arkadaslar?m…



Saat 17.00 itibar?yla tum yurtta oy verme islemi sona erdi.



Simdi sand?klara, oylara sahip c?kma vakti.



Son oy say?lana ve sonuclar kesinlesinceye kadar tum kardeslerimden gorevli olduklar? sand?klar?n bas?ndan ayr?lmamas?n?, milletin… — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) March 31, 2024

Παράλληλα απηύθυνε έκκληση να παραμείνουν στις κάλπες μέχρι να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα των εκλογών και να «στηρίξουν τη βούληση του έθνους» απηύθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τους υποστηρικτές του.

Ο Ερντογάν έκανε τη συγκεκριμένη έκκληση μέσω της ανάρτησής του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τούρκου προέδρου:

"Αγαπητοί μου σύντροφοι και σύντροφοι...

Από τις 17:00 ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία σε όλη τη χώρα.

Τώρα είναι η ώρα να προστατέψουμε τις κάλπες και τις ψήφους.

Μέχρι να καταμετρηθεί η τελευταία ψηφοφορία και να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα, παρακαλώ όλους τους αδελφούς και τις αδερφές μου να μην εγκαταλείψουν τις κάλπες στις οποίες έχουν οριστεί και να στηρίξουν τη βούληση του έθνους μέχρι τέλους..."

