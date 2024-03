Αθλητικά

Ολυμπιακός – Άρης: Αγχωτική επικράτηση για τους πρωταθλητές

Το παιχνίδι ήταν ο ορισμός του ντέρμπι για περισσότερα από 30 λεπτά.

Πρεμιέρα «με το δεξί» για τον Ολυμπιακό στο Top-6 της Α1 Ανδρών/Basket League. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 85-77 του μαχητικότατου Άρη στο ΣΕΦ, στην 1η αγωνιστική της Β' φάσης, «καθαρίζοντας» τον αγώνα στον... επίλογο της αναμέτρησης.

«Κλειδιά» της επιτυχίας των Πειραιωτών η σπουδαία εμφάνιση του Άλεκ Πίτερς με 28 πόντους, η προσφορά του Τόμας Ουόκαπ σε εκτέλεση (11π.), άμυνα, δημιουργία (8ασ.) και το «ξέσπασμα» του Ναζ Μήτρου-Λονγκ στην τέταρτη περίοδο, όταν σημείωσε σε αυτό το διάστημα τους 8 από τους συνολικά 10 πόντους του, βοηθώντας τον Ολυμπιακό να «οικοδομήσει» μία διψήφια διαφορά ασφαλείας.

Η ευστοχία του Άρη από τα 6,75 (τελείωσε τον αγώνα με 16/32 τρίποντα!), τα χαμηλά ποσοστά ευστοχίας των «ερυθρόλευκων» σε δίποντα και βολές και η απουσία των Κώστα Παπανικολάου και Φιλίπ Πετρούσεφ, επέτρεψαν στους Θεσσαλονικείς να ελέγξουν τη μοίρα τους, κλείνοντας μπροστά στο σκορ το πρώτο δεκάλεπτο (15-19) και μένοντας σε απόσταση αναπνοής μέχρι το 30΄ (57-56).

Ωστόσο, στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, ο Μήτρου-Λονγκ «ζεστάθηκε» από την περιφέρεια, οι Πίτερς και Ουόκαπ παρέμειναν «καυτοί» στην επίθεση και οι Πειραιώτες με ένα ξέσπασμα τους εξασφάλισαν στο 39΄ μία μη αναστρέψιμη διαφορά 10 πόντων (81-71), «κλειδώνοντας» τη νίκη, απέναντι στον Άρη, που πλήρωσε την αδυναμία του στα ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα.

Σημαντική πρόσφορα για τους νικητές και από τους Μόουζες Ράιτ (9π., 10ρ.), Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος (9π.), ενώ από τον Άρη ξεχώρισε ο Βασίλης Τολιόπουλος με 16 πόντους και 4/9 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 39-38, 57-56, 85-77

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Μαρινάκης, Σκανδαλάκης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 11 (3), Κάναν 3 (1), Φαλ 3, Πίτερς 28 (2), ΜακΚίσικ 5, Ουίλιαμς-Γκος 9 (2), Ράιτ 9, Λαρεντζάκης 7 (1), Μήτρου-Λονγκ 10 (1).

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τολιόπουλος 16 (4), Μπλούμπεργκς 14 (4), Μποχωρίδης 2, Ντε Σόουζα 2, Ριντ 8 (1), Σλαφτσάκης 2, Σταρκ 4 (1), Κατσίβελης 5 (1), Περσίδης 7 (1), Χάρελ 13 (4), Μπάνκστον 4.

