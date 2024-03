Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: Μπροστά η αντιπολίτευση στους 3 μεγάλους δήμους

Ικανοποίηση Ιμάμογλου για τα πρώτα αποτελέσματα. Νίκη κήρυξε ο δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς

Μεγάλη ήττα για τον Ερντογάν όχι μόνο στη μονομαχία με τον Ιμάμογλου, αλλά και σε άλλους μεγάλους δήμους της Τουρκίας. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου αναδεικνύεται μεγάλος νικητής καθώς συγκεντρώνει πάνω από το 50% των ψήφων στον μεγαλύτερο δήμο της Τουρκίας, στην Κωνσταντινούπολη.

Με καταμετρημένο το 40 % το Ρεπουπλικανικό Λαϊκό Κόμμα είναι μπροστά στις 3 μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας. Η συμμετοχή ανέρχεται στο 72,4%, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

Την ίδια στιγμή στην Άγκυρα υπερβαίνει τις 22 μονάδες η διαφορά μεταξύ του Μανσούρ Γιαβάς και του εκλεκτού του Ερντογάν Τουργκούτ Αλτινόκ.

Ειδικότερα, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, νυν δήμαρχος και υποψήφιος από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας CHP, προηγείται στις δημαρχιακές εκλογές στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την Κωνσταντινούπολη, ανέφερε στο NTV.

Με καταμετρημένο το 55,03% των ψήφων, ο Ιμάμογλου λαμβάνει 50,16%, ενώ ο Μουράτ Κουρούμ, ο υποψήφιος από το Κόμμα AKP του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, λαμβάνει το 41,13%.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου προχώρησε σε μια πρώτη δήλωση κατά την οποία εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα πρώτα αποτελέσματα.

«Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή και τα παρακολουθούμε με αγωνία. έχουμε πολύ καλή ομάδα και ένα πολύ καλό σύστημα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων. Η εικόνα που έχουμε ικανοποιεί πολύ αλλά δεν πρέπει να μιλάμε πριν να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από τον δήμο«, ανέφερε ο Ιμάμογλου.

Το ίδιο σκηνικό νίκης παρατηρείται και στην Άγκυρα, με τον δήμαρχο Μανσούρ Γιαβάς να προηγείται με διαφορά άνω των 24 μονάδων με 58,37% στο 34,01% των καταμετρημένων ψήφων έναντι 34% του Τουργκούτ Αλτινόκ. Ο νυν δήμαρχος Άγκυρας ανακοίνωσε μάλιστα τη νίκη του με ανάρτηση στο Χ.

Στη Σμύρνη, το CHP διατηρεί την ηγεσία της πόλης, με τον Τζεμιλ Τουγκαι να συγκεντρώνει το 47,95% και τον Χαμζά Νταγ (ΑΚΡ): στο 37,21%, με την ενσωμάτωση στο 54,78%.

Νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Τουρκία, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν βαρόμετρο για τη δημοτικότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς η μάχη είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για τον έλεγχο της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας όσο και για το μέλλον της χώρας.

Οι κάλπες άνοιξαν στις ανατολικές επαρχίες στις 7:00 μ.μ και έκλεισαν στις 16:00, ενώ στις δυτικές επαρχίες η ψηφοφορία διήρκεσε από τις 8:00 το πρωί έως τις 17:00.

Νωρίτερα, ο Εκρέμ Ιμάμογλου και ο Μουράτ Κουρούμ άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα με τον νυν δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης να αφήνει σαφείς αιχμές για την ασφάλεια της διεξαγωγής των εκλογών καλώντας τους πολίτες να προστατέψουν τη διαδικασία.

Την κρισιμότητα των εκλογών επισήμανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσερχόμενος για να ψηφίσει, κάνοντας λόγο για εκλογές που θα σηματοδοτήσουν μια νέα εποχή για τη χώρα.

«Πραγματοποιήσαμε πρόσφατα τις βουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές. Σήμερα διεξάγουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτές οι δύο εκλογές κούρασαν το έθνος μας, και κούρασαν και εμάς. Επειδή είχαμε μια πολύ έντονη εκστρατεία. Ελπίζω ότι οι τοπικές κυβερνήσεις θα έχουν ένα καλό αποτέλεσμα για τη χώρα και το έθνος μας. Αυτές οι εκλογές θα οδηγήσουν στην έναρξη μιας νέας εποχής στη χώρα μας σε μια σύντομη περίοδο. Αφενός οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές και αφετέρου οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση ελπίζουμε να οδηγήσουν στην αρχή μιας νέας εποχής, ενός νέου αιώνα στη χώρα μας. Μακάρι να συμβεί», δήλωσε ο Ερντογάν.

