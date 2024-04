Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 1η Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

-

Σήμερα, 1η Απριλίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Οσίας Μαρίας της Αιγύπτιας (†522). Μαρτύρων Γεροντίου και Βασιλείδου.

Οσίων Μακαρίου του ομολογητού, ηγουμένου της μονής Πελεκητής και Ευθυμίου του θαυματουργού, του Ρώσου. Αγίου Αχάζ

Η ανατολή του Ηλίου έγινε στις 07:09 η δύση του θα γίνει στις 19:48.

Η Σελήνη είναι 21.4 ημερών Ο βίος της οσίας Μαρίας Η οσία Μαρία γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 345. Από νεαρή ηλικία και αγνοώντας τις συμβουλές των οικείων της ακολούθησε το δρόμο της διαφθοράς και της ακολασίας για δεκαεπτά χρόνια. Τότε ο πανάγαθος και πολυεύσπλαχνος θεός ενήργησε το ιδικό του σχέδιο σωτηρίας οδηγώντας τα βήματα της στους Αγίους Τόπους την ημέρα της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Φθάνοντας στην είσοδο της εκκλησίας η Μαρία αισθάνθηκε την ανάγκη να εισέλθει στην εκκλησία και να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Μάταια όμως διότι μία αόρατη δύναμη την εμπόδιζε να περάσει στο είσοδο του ναού. Μια θαυμαστή αλλαγή είχε συντελεσθεί στο βάθη του είναι της. Παρακάλεσε την Παρθένο Μαρία να της επιτρέψει να εισέλθει στο ναό και να προσκυνήσει και θα ακολουθούσε την οδό της σωτηρίας και της λύτρωσης. Μετά τη προσκύνηση αποσύρθηκε στην έρημο του Ιορδάνη, όπου πενήντα σχεδόν χρόνια ακολούθησε αυστηρή ασκητική ζωή και προσευχή χωρίς να συναντήσει ποτέ άνθρωπο παρά μόνο τον ιερομόναχο Ζωσιμά ο οποίος της πρόσφερε τον «άρτο της ζωής» τη Θεία Κοινωνία. Ο βίος του οσίου Μακαρίου

O όσιος Μακάριος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ονομαζόταν Χριστόφορος.

Σε νεαρή ηλικία πήγε στο Μοναστήρι της Πελεκητής στη Τρίγλεια της Προύσσας.

Εκεί εκάρη μοναχός και μετονομάστηκε σε Μακάριο. Δεν άργησαν όμως να φανούν και τα πολλά πνευματικά του χαρίσματα γι` αυτό και οι αδελφοί της Μονής τον εξέλεξαν Ηγούμενο.

Αργότερα δε εκτιμώντας την όλη παρουσία του ο Πατριάρχης Ταράσιος τον χειροτόνησε πρεσβύτερο.

Στην περίοδο της Εικονομαχίας για την στερεή πίστη του φυλακίστηκε και εξορίστηκε.

Εκοιμήθη οσιακά εν μέσω κακουχιών και στερήσεων στο νησί Αφουσία, όπου ήταν εξόριστος.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Πρωταπριλιά με 30αρια και σκόνη

Εκλογές στην Τουρκία – Ερντογάν: Η 31η Μαρτίου δεν είναι το τέλος για μας

Ζώνη Σένγκεν: Μερική ένταξη για Βουλγαρία και Ρουμανία