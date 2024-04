Αθλητικά

Σάκκαρη – Τσιτσιπάς: Η θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη τένις

Βίοι αντίθετοι για τους 2 πρωταθλητές μας. Το άλμα της Σάκκαρη και η υποχώρηση του Τσιτσιπά.

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε άλμα δύο θέσεων και αυτή την εβδομάδα ανέβηκε στο Νο 7 στην παγκόσμια κατάταξη τένις γυναικών, που διατηρεί η WTA. Για την κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια ολοκληρώθηκε ένας πολύ πετυχημένος μήνας, με πορείες έως τον τελικό του Indian Wells και τα προημιτελικά του τουρνουά στο Μαϊάμι.

Προερχόμενη από μια πολύ δύσκολη περίοδο, η Ελληνίδα παίκτρια κατάφερε να βρει ξανά το παιχνίδι της, πλάι στον νέο προπονητή της, Ντέιβιντ Γουίτ, αλλά να βγει και κερδισμένη στην κατάταξη παρότι είχε πολλούς βαθμούς να υπερασπιστεί, αφού κέρδισε άλλες δύο θέσεις. Να σημειωθεί πως βγήκε και εκτός 10άδας για ένα πολύ μικρό διάστημα και τώρα επιστρέφει δυναμικά προς την κορυφή της κατάταξης.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται ξανά στην κορυφή της κατάταξης του ATP για 418η εβδομάδα, μπροστά αυτή την φορά από τον Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος άφησε στην τρίτη θέση τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Σίνερ κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Masters 1000 του Μαϊάμι, επικρατώντας εύκολα του Βούλγαρου, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και ξεπέρασε τον Ισπανό στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την πλευρά έχασε μια ακόμη θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο 12 του κόσμου, με 3.175 βαθμούς.

